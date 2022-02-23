حصل على المركز الثانى في مسابقة أبو ظبى.. تفاصيل تصميم ذراع صناعي لمبتوري الأطراف

ابتكر فريق طلابى من كلية الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة ، ذراعا صناعية تعمل بإشارات المخ، والذي حصل على المركز الثانى في مسابقة أبو ظبى للبحث الافتراضى.

وقال المهندس محمد أحمد العايدي، خريج قسم الميكانيكا بكلية الهندسة في إحدى الجامعات الخاصة، إن المهندسة نرمين صبحي السيد بقسم الميكانيكا، خريجة كلية الهندسة دفعة عام 2021، جاءت بفكرة تصميم الذراع الصناعية لمبتوري الأطراف، مشيرا إلى أنه بعد اختيار الفكرة تم على الفور تنفيذها من فبل الفريق المكون من: "المهندسة نرمين صبحي السيد، والمهندس محمد أحمد العايدي، والمهندس أحمد مجدي".



الهدف الرئيسي من المشروع

وأكد "العايدي" أن الهدف الرئيسي من المشروع هو القيام بمساعدة كل شخص من مبتوري الأطراف، وذلك دون أي تدخل جراحي، مشيرا إلى أن الفكرة هي التحكم في الذراع، عن طريق إشارة تخطيط كهربية الدماغ والتي تكتسب من خلال سماعة رأس إلكترونية من الدماغ، حيث تتم فكرة إعطاء الإشارة الكهربائية من خلال الذكاء الاصطناعي.



تسجيل براءة الاختراع لفكرة التصميم

وأوضح أنه جار العمل على تسجيل براءة الاختراع للفكرة التي تتركز على تطوير طرف صناعي فريد، بحيث يتم التحكم فيه عن طريق الذكاء الصناعي، وبذلك سيكون هذا المشروع متاحًا كمنتج تجاري لجميع مبتوري الأطراف.