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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

غدًا.. اخر موعد للتقدم لبرنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنتهي فترة التقدم للإعلان السابع من برنامج مبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين للعام الدراسي 2021/2022 الخميس القادم 24/2/2022. البرنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" بالتعاون مع الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي. 

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ويؤكد مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس علي الساده منسقي الكليات والمعاهد سرعة تسليم ترشيحات السادة المتقدمين للبرنامج في موعد ينتهي الأربعاء 23/2/2022 تجنبا للتأخير في تسليم اي من الأوراق المطلوبة. علي السادة المتقدمين للبرنامج، سرعة استكمال الأوراق المطلوبة قبل ارسالها من خلال منسقي الكليات او المعاهد بالجامعة.

والجدير بالذكر وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجارى، تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهى فى 9 يونيو المقبل، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى خلال شهرى يونيو ويوليو المقبلين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وانتهت امتحانات الترم الأول من العام الدراسي الحالي 3 فبراير الماضي، وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، والحافظ على استمرار العملية التعليمية بجانب الحافظ على صحة وسلامة والطلاب.

واطمأن المجلس الأعلى للجامعات، من خلال رؤساء الجامعات، على جميع الترتيبات الخاصة بإجراءات مواجهة فيروس كورونا، والالتزام بقرارات لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء، كذلك الخطة الدراسية للكليات وجميع الجداول للترم الثاني.

وناقش الاجتماع، إعلان نتائج امتحانات الترم الأول بالكليات، وسرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترولات، وفقا للخريطة المعلنة للامتحانات.

وتطرق الاجتماع، إلى آخر ما وصلت له الجامعات بشأن التكليفات الرئاسية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجلس الأعلى للجامعات خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ 14 ديسمبر الماضي.

كان المجلس الأعلى للجامعات، كشف عن الخطط البحثية التي قدمتها الجامعات لمشاركة الدولة في تحديات التنمية سواء جامعات القاهرة أو الصعيد أو القناة.

جامعة عين شمس مكتب رعاية المبعوثين منح الدراسات العليا الادارة المركزية للبعثات وزارة التعليم العالى

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