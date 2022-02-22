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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس.. صور

مسابقة الطالب المثالى
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية

أكد الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، حرص جامعة عين شمس على الاهتمام بكافة الأنشطة الثقافية تعزيز الجانب الثقافي للطلاب، وتأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للمسابقات المحلية والدولية، وذلك في إطار رسالة الجامعة الأكاديمية للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على تبني نمط عقل واعي وقادر علي بناء جيل سليم في مختلف الجوانب الفكرية والعلمية والبحثية، بما يساهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالميًا.

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وأعلن نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن تنظم أقامت كلية التربية بجامعة عين شمس مسابقة لاختيار الطالب والطالبة المثالية بالكلية.

وأضاف الطالب عبد الله محمد، أن هذة المسابقات تعد من أهم ركائز المنظومة التعليمية نظرًا لقدرتها على تزويد الطلاب بالقدرات والمهارات التي تُمكنهم من الاندماج مع المجتمع سواء داخل الجامعة أو تأهيلهم للمجتمع بالخارج، كما تغرس لديهم قيمة العمل التطوعي وتقوي لديهم العمل بروح الفريق، مشددًا علي  ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوي فيروس كورونا.

وأوضح نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس، أن المسابقة شهدت مشاركة عدد كبير من الطلاب، وأظهرت تميز العديد من الطلاب الذين يتمتعون بمهارات عديدة، وتم تصفيتهم حتي بلغوا ١٧ طالب وطالبة، وإجراء العديد من المقابلات الشخصية معهم لتقيمهم واختيار الطالب المثالي من خلال لجنة التحكيم وفقا لعدة معايير أهمها التفوق الدراسي ، الثقافة العامة ، المعلومات العامة ، التفوق الرياضي.

وقال عبد الله محمد، إن المسابقات المختلفة التي تنظمها الجامعة لطلابها تتيح الفرصة أمامهم للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس كما تلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغير سلوكهم وتساعدهم علي تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية، وتفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية والتي تسعي الجامعة من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتطبيقها في الحياة اليومية.

مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
مسابقة الطالب المثالى والطالبة المثالية بكلية التربية جامعة عين شمس
رئيس اتحاد طلاب جامعة عين شمس اتحاد طلاب جامعة عين شمس جامعة عين شمس مسابقة لاختيار الطالب والطالبة المثالية كلية التربية

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