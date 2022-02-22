«بحوث الشرق الأوسط» يعقد ورشة عمل حول «الأمن القومي العربي.. تحديات وحلول» 28 فبراير

أعلن مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بجامعة عين شمس بعقد ورشة عمل لعرض كتاب بعنوان: (الأمن القومي العربي "تحديات وحلول").

ويأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بجامعة عين شمس، يوم الإثنين الموافق ٢٨ فبراير في تمام الساعة ١١ صباحاً بقاعة المؤتمرات في مقر المركز.

وتقام ورشة العمل مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، والدكتور أشرف مؤنس، مدير المركز.

يقوم بعرض الكتاب الباحث أحمد حمادي، ويقوم بالتعقيب على الكتاب اللواء أ. ح محمود خليفة المستشار العسكري بجامعة الدول العربية والأستاذ الدكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف.

رسوم حضور ورشة العمل :

• مائتان جنيه مصري (٢٠٠ جنيه) فقط لا غير للباحث المصري.

• ستمائة جنيه مصري (٦٠٠ جنيه) فقط لا غير للباحث الأجنبي .

- تسدد الرسوم بخزينة المركز قبل الساعه ١٢ ظهرا .

وتقام ورشة العمل مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، والدكتور أشرف مؤنس، مدير المركز.