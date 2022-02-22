عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«بحوث الشرق الأوسط» يعقد ورشة عمل حول «الأمن القومي العربي.. تحديات وحلول» 28 فبراير

الدكتور محمود المتينى
الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس

أعلن مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بجامعة عين شمس بعقد ورشة عمل لعرض كتاب  بعنوان: (الأمن القومي العربي  "تحديات وحلول").

txt

خبير تربوي: تطبيق منهج تنمية الأسرة يعمل على ترقية جيل من المسئولين

txt

ألسن عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الأول نظام الساعات المعتمدة

ويأتي ذلك في إطار الموسم الثقافي لمركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية لعام ٢٠٢١ /٢٠٢٢ بجامعة عين شمس، يوم الإثنين الموافق  ٢٨ فبراير في تمام الساعة ١١ صباحاً بقاعة المؤتمرات في مقر المركز.

وتقام ورشة العمل مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، والدكتور أشرف مؤنس، مدير المركز.

يقوم بعرض الكتاب الباحث أحمد حمادي، ويقوم بالتعقيب على الكتاب اللواء أ. ح محمود خليفة المستشار العسكري بجامعة الدول العربية والأستاذ الدكتور نجاح الريس أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف.

رسوم حضور ورشة العمل :
• مائتان جنيه مصري (٢٠٠ جنيه) فقط لا غير للباحث المصري.
• ستمائة جنيه مصري (٦٠٠ جنيه) فقط لا غير للباحث الأجنبي .
- تسدد الرسوم بخزينة المركز قبل الساعه ١٢ ظهرا .

وتقام ورشة العمل مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية، والدكتور أشرف مؤنس، مدير المركز.

مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية جامعة عين شمس الأمن القومي العربي تحديات وحلول الموسم الثقافي الدكتور محمود المتيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب.. ارتفاع تاريخي لـ المعدن الأصفر اليوم ومفاجأة في عيار 21

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي جديد خلال ساعات

نقل الفنان سمير صبري إلى أحد المستشفيات.. تفاصيل

أحمد موسى عن اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك: الحرب بعد دقائق

فترة انتقالية 5 سنوات.. النواب يوافق على إخلاء وحدات الإيجار القديم لغير الغرض السكني

تصرف غير مسئول.. الكويت تستدعي سفيرها بالقاهرة للتحقيق

قرار عاجل من بايدن بعد اعتراف بوتين بـ دونيتسك ولوجانسك

بعد القبض على الصيدلي أحمد أبو النصر.. فوائد وأضرار الكركمين|فيديو

موضوعات متعلقة

9 مارس.. المعهد الدولى للمحاسبين ينظم ندوة تعريفية بتجارة عين شمس للشهادة المهنية CMA

نائب رئيس جامعة عين شمس للدراسات العليا يلتقي رئيس الجمعية الأوروبية للأورام

الأربعاء.. إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بكليه التجارة جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تكشف كواليس تصحيح امتحانات الترم الأول.. أبرز الأنشطة الطلابية المقترح تنفيذها خلال الفصل الدراسي الثاني.. آخر موعد لتسجيل المقررات الدراسية

ترشيحاتنا

مسئول أمريكي يتوقع موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

لماذا حدثت الإسراء والمعراج وهل هي معجزة؟.. علي جمعة يرد

لتصبح مليونيرا .. أهم ٧ تطبيقات لإنشاء صور ورسومات NFT

وفقا للقانون.. ضوابط وإجراءات نزع الملكية لصالح المنفعة العامة

الرئيس الفرنسي يدين اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك

جون كيري: مصر تبني عاصمة جديدة صديقة للبيئة.. وتنشر الكثير من الطاقة والمشروعات الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آلاف الأسماك الميتة تغطي شاطئا بالكامل في ظاهرة غامضة|شاهد

معلم السينما المصرية..لماذا حذر مجمع اللغة العربية من مشاهدة أفلام محمد رضا؟

أضرار الفراخ البيضاء .. حقيقة أم وهم

مواقف بكى فيها ملك المونولوج.. سر غضب اسرائيل من شكوكو وإجباره على بيع سيارته

فيديو

فيديو جراف.. ماذا قال بوتين عن أوكرانيا وحلف الناتو

فيديو.. قصة عريس أردني دهسته سيارة في الشيخ زايد

الكاميرات كشفته .. لص المعصرة يسحل فتاة في الشارع لسرقة هاتفها "فيديو"

انطلاق حفل ختام مهرجان أسوان الدولي و تعامد الشمس في معبد أبي سمبل|فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ