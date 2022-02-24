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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اتصالات النواب عن إطلاق تطبيق yalla: نحصد ثمار جهود اهتمام الدولة بملف التطوير التكنولوجي

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

علقت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها علي إطلاق البريد المصري لتطبيق "ياللا yalla" معربة عن سعادتها وفخرها معلقة الآن نحصد ثمار جهود الدولة والوزارة في ملف التطوير التكنولوجي.

 

ويعد التطبيق خير دليل كونه مصنف الأول من نوعه علي مصر والشرق الأوسط مما  يعزز من وضع مصر علي الخريطة الدولية خاصة وأن التطبيق حصل علي جائزة الابتكار من قبل اتحاد البريد اليورو متوسطي متفوقا علي الدول الأوروبية والعربية المشاركة في الإتحاد بالإضافة إلى أنه يوضح المجهودات المبذولة من قبل البريد المصري في التحول إلي الرقمنة.

 

واوضحت "وكيل لجنة الاتصالات" أن التطبيق يسهم في التحول إلي الجمهورية الرقمية الجديدة لما يقدمه من خدمات هائلة للمواطنين لافتة أن لابد من أن المواطن المصري يتكاتف مع الدولة في ركل عجلة التنمية بالمشاركة الإيجابية الفعالة واستخدامه للتطبيقات المطلقة من قبل الدولة.

 

وأضافت"محروس" أن الإعلام لابد أن يكون قوة ناعمة في التوعية وحث المواطنين بمسئولياتهم الاجتماعية مؤكدة علي ضرورة مشاركتهم بالتطورات التي تقدم خدمات لهم وتابعت "عضوة البرلمان"  أن مايميز التطبيق هو أنه آمن لانه مقدم من الدولة ذاتها وينفرد بحلول متطورة ومبتكرة للأفراد العادية والتجار فيما يتعلق بالخدمات المالية .

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجلس النواب الدول الأوروبية تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات شباب الأحزاب والسياسين حزب حماة الوطن

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