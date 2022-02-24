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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على 6 أطفال محنطين داخل مقبرة والسر غريب| صور

مومياء محنطة
مومياء محنطة

يعتقد علماء الآثار أنه تم العثور على ستة أطفال محنطين في مقبرة في بيرو، لمرافقة رجل نبيل ميت إلى الحياة الآخرة قبل 1200 عام.

وبحسب ما نشرته صحيفة “دسلس مسل” البريطانية، تم اكتشاف الهياكل العظمية الصغيرة ، الملفوفة بإحكام في القماش ، في نوفمبر الماضي في موقع الحفر في كاجاماركويلا ، شرق العاصمة ليما.

المومياء المحنطة 

واوضحت الصحيفة انه تم الكشف عنهما في قبر رجل مهم  ربما شخصية سياسية،  يعتقد أنه كان عمره بين 35 و 40 عامًا وقت وفاته ، في حين تم العثور أيضًا على عظام سبعة بالغين لم يتم تحنيطهم بالقبر.

 

وافادت الصحيفة انه  تم دفن الرجل النبيل في وضع الجنين مع تغطية وجهه بيديه ، وربطه بحبل.

بقايا اطفال المومياء

و قال الأثريون إن الصغار ربما كانوا أطفال الشخص المهم ويعتقد أنهم قد ضحى بهم من قبل سكان ما قبل الإنكا في جبال الأنديز ، وربما حضارة واري.

المومياء المحنطة 


 قال عالم الآثار بيتر فان دالين ، الذي كان مسؤولاً عن الحفريات " نعتقد أن بعضهم قد يكون الأطفال والزوجة والخادم الأقرب لمومياء كاجاماركويلا ، الذين تم التضحية بهم كجزء من الطقوس الجنائزية التي جعلت منه شخصية مهمة، والتي يجب أن ترافق روحها لعبور الطريق الطويل، إلى مثواه الأخير أو عالم الموتى".
 

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