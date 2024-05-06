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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضيق أفقه أجهض الاتفاق.. مسئول إسرائيلي يحمِّل نتنياهو تشدد حماس لموقفها في المفاوضات

نتنياهو
نتنياهو

قال مسئول إسرائيلي، لم يذكر اسمه، لصحيفة "نيويورك تايمز" إن تصريحات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، التي تعهد فيها بأن إسرائيل ستنفذ عملية في رفح تسببت في تشديد حماس لموقفها في المفاوضات من أجل صفقة رهائن وهدنة محتملة.

وأخبر المسئول الصحيفة الأمريكية أن المفاوضات كانت الآن في "أزمة"، وأن حماس كانت تستخدمها لمحاولة ضمان عدم بدء القوات الإسرائيلية هجوما بريا في جنوب مدينة غزة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن المسؤول قوله إن: "حماس تسعى الآن إلى مزيد من الضمانات بأن إسرائيل لن تنفذ جزءا فقط من اتفاق، ثم تستأنف القتال".

وبعد ساعات من نشر صحيفة نيويورك تايمز للتعليقات، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي في دعوة سكان بعض الأحياء الشرقية في رفح إلى الإخلاء قبل هجوم بري محتمل.

وتصف الصحيفة أن المفاوضات قد واجهت "انتكاسة" خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال موسى أبو مرزوق، وهو مسؤول كبير في حماس، للصحيفة: "كنا قريبين جدا، لكن ضيق أفق نتنياهو أجهض اتفاقا".

وفي يوم السبت، وسط علامات على إمكانية التوصل إلى اتفاق محتمل، أصدر مسؤول إسرائيلي آخر مجهول الهوية - يقال على نطاق واسع أنه نتنياهو - بيانين يؤكدان أنه لن يكون هناك أي اتفاق رهائن ينطوي على إنهاء الحرب.

وبالأمس، ضاعف نتنياهو رفضه لطلب حماس بإنهاء حرب إسرائيل ضدها مقابل تحرير الرهائن الذين تحتجزهم، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستبقي الحركة الفلسطينية في السلطة في غزة وتشكل تهديدا لإسرائيل.

وتوقفت المفاوضات السابقة جزئيا بسبب مطالبة حماس بوقف دائم لإطلاق النار وتعهد نتنياهو بسحق المقاتلين المتبقين للمجموعة في مدينة رفح في أقصى الجنوب، حيث يحتمي نصف سكان غزة.

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