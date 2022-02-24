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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

معالجة صرف صحى شربين تجدد اعتماد شهادة TSM للمرة الرابعة بدون ملاحظات

محطة معالجة شربين
محطة معالجة شربين

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ فى تصريحات له اليوم، الخميس، تجديد محطة معالجة صرف صحي شربين لشهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الرابعة بدون ملاحظات، بقيادة الكيميائي محمود العوضي، مدير المحطة.

وأكد المهندس خالد حسين نصر أنه تمت مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، ومراقبة العنابر للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة. 

وقال إن حصول محطة معالجة صرف صحي بلقاس على شهادة TSM يأتى ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتنفيذاً لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2021/2022.

وأوضح أن هناك متابعة مستمرة من المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لاستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف نصر أن الشركة لديها الآن 30 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM، نصيب محطات الصرف الصحي المعتمدة منها 21 محطة معالجة صرف صحي، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

يذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هي إحدى الشهادات الدولية التي تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.

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