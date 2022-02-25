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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 15 منطقة رئيسية بالقاهرة غدا

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري انقطاع المياه عن 15 منطقه غدا السبت.

 

وقالت الشركة في بيان لها ان المناطق المقرر انقطاع المياه فيها تشمل(منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الاسماعيلية و تريمف و متفرعاتهم –
الماظة – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – ارض الجولف التابعة  لمصر الجديدة – شارع شركات البترول بمسطرد ).

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ومن المقرر ان يكون الانقطاع اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح يوم غد السبت الموافق 26-2-2022 حتي الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة.

وارجعت الشركة سبب الإنقطاع لتحويل مسار خط قطر 1000مم بشارع ابن الحكم .

وتقوم الشركة بتدبير سيارات صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون ارضي.

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