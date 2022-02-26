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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوده يستقبل رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

بعد نجاح مؤتمر دهب الدولى لطب الاسنان.. فوده يستقبل رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

فودة مع رئيس الجامعة
فودة مع رئيس الجامعة

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الدكتور اشرف حيدر رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والدكتور احمد تمارة أستاذ القلب والاوعية الدموية وذلك مساء امس بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وقدم لهم التهنئة على نجاح مؤتمر دهب الدولي لطب الاسنان والذى بدأت فعالياته يوم 23 فبراير ويمتد الى 26 فبراير الجاري على ارض مدينة دهب، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة جنوة الإيطالية و المشاركة المقدرة لأكاديمية ناصر العليا و الأكاديمية الطبية العسكرية ،
وضم المؤتمر الكثير من ورش العمل والمحاضرات والجلسات النقاشية في كل ما هو جديد في تخصصات طب الأسنان الي جانب الحضور الإيجابي لطلاب الجامعة و عمداء كليات طب أسنان مصر و الشخصيات الهامة في مجال طب الأسنان ، بالإضافة الي أنه تم عقد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعتين لتدريس برنامج ماجستير تطبيقات الليزر في جامعة مصر ولأول مره من خارج جامعة جنوة.
وقدم المحافظ الشكر لهم على اختيار مدينة دهب على اختيار مدينة دهب الهادئة لإقامة المؤتمر ، كما طالب انعقاد المؤتمر القادم بمدينة شرم الشيخ ، الامر الذى يؤدى الى ازدهار السياحة الصحية وسياحة المؤتمرات فى كافة مدن جنوب سيناء،
وقدم رئيس الجامعة الشكر للمحافظ على رعايتة للمؤتمر وقدم للمحافظ درع الجامعة تقديرا له.

كما قام المحافظ بإهدائه درع المحافظة وبعض الهدايا التذكارية تقديرا لجهوده وللدور الكبير الذى تقوم به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .
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فوود

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اللواء خالد فودة شرم الشيخ جامعة مصر للعلوم دهب اشرف حيدر

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