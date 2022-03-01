لبنان.. عون يستقبل وفداً من وزارة الخزانة الأميركية

أعلنت الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية علي موقع التدوينات القصيرة تويتر استقبال ‏الرئيس ميشال عون وفداً من وزارة الخزانة الأميركية ضم النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه اريك ماير.

وشاركت في اللقاء السفيرة الأميركية بلبنان دوروثي شيا.



ويشار إلي أن الرئيس اللبناني ميشال عون تابع في وقت سابق مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب، أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في أوكرانيا والإجراءات الاحترازية الواجب اعتمادها لتأمين سلامتهم وتوفير الحاجات الضرورية لهم.

وشدد عون على ضرورة إبقاء التواصل قائما معهم لمتابعة أوضاعهم ومواكبة التطورات وما يمكن اتخاذه من إجراءات عند الضرورة بالتعاون مع سفارات الدول الصديقة في أوكرانيا.



وأكد الوزير بو حبيب للرئيس عون أن وزارة الخارجية تجري الاتصالات اللازمة في هذا الإطار لمتابعة أوضاع أبناء الجالية اللبنانية في أوكرانيا والطلاب اللبنانيين الذين يتابعون دراستهم هناك.