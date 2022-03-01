بسبب الحرب على أوكرانيا.. أوروبا توجه 3 صفعات «رياضية» لـ روسيا

شهدت الساعات الماضية عقوبات بالجملة على الرياضة الروسية في مختلف الألعاب، بعد أيام من إعلان روسيا على أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الخميس الماضي الحرب ضد أوكرانيا، لتبدأ الاتحاد الرياضية “المحلية” الأوروبية الضغط على الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، لاتخاذ عقوبات صارمة ضد الرياضة الروسية، رغم أن القوانين الرياضية تمنع إقحام السياسة بالرياضة.

ويستعرض “صدى البلد" 3 صفعات رياضية وجهتها أوروبا لـ روسيا في أقل من 24 ساعة:

1- تعليق مشاركات جميع الأندية والمنتخبات الروسية

أصدر الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، أمس الاثنين، قرارا بحرمان الأندية الروسية والمنتخبات الوطنية من المشاركة في جميع المنافسات القارية والعالمية.

وجاء البيان المشترك من الاتحادين الدولي والأوروبي كالآتي:"قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والإتحاد الأوروبي لكرة القدم ( يويفا) تعليق مشاركات جميع الأندية والمنتخبات الروسية في مسابقاته لحين إشعار أخر.

ودعا الجانبان، للتضامن مع جميع المتضررين في أوكرانيا، معربين عن أملهما في أن يتحسن الوضع في أوكرانيا بشكل كبير وسريع بحيث تصبح كرة القدم مرة أخرى قوة دافعة للوحدة والسلام بين الناس.

قرار الفيفا واليويفا، يعني غياب روسيا عن المشاركة في بطولة كأس العالم 2022.

2- استبعاد الحكام الروس من إدارة المباريات:

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو" اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” قرر استبعاد الحكام الروس من إدارة أي مباراة في المسابقات القارية.

ويشارك 9 حكام من روسيا في إدارة مباريات دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

3- سحب تنظيم مونديال الطائرة:

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، اليوم الثلاثاء، سحب تنظيم بطولة كأس العالم 2022 من روسيا، بسبب الحرب ضد أوكرانيا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة الطائرة في بيان رسمي:" توصل مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة (FIVB) إلى نتيجة مفادها أنه سيكون من المستحيل التحضير لبطولة العالم واستضافتها في روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا".

تابع البيان:" بناء على ذلك تقرر سحب تنظيم كأس العالم لكرة الطائرة 2022 من روسيا، وتم إبلاغ الاتحاد الروسي للكرة الطائرة واللجنة المنظمة للكرة الطائرة 2022 بذلك".

أضاف البيان:" بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا، لا يزال الاتحاد الدولي لكرة الطائرة قلقًا للغاية من تصاعد الموقف وسلامة الشعب الأوكراني".

أشار البيان:" سيتم الإعلان عن اسم البلد التي ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة الطائرة 2022 بدلا من روسيا، في وقت لاحق.