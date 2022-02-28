زينتشينكو يطالب بعقوبات رياضية قاسية على روسيا

طالب الأوكراني أوليفار زينتشينكو، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بتوقيع عقوبات قاسية على روسيا بسبب غزوها لبلاده.
ونشر زينتشينكو بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" جاء فيه: "نحن نطالب من المجتمع الرياضي الآتي:
- حظر روسيا من المشاركة في أي نشاط دولي.
- حظر أي رياضي روسي من المشاركة في أي بطولة دولية.
- التوقف عن بيع حقوق بث أي بطولة رياضية لأي ناقل روسي.
- منع أي شركة روسية من رعاية الأندية أو المنتخبات.
- دعم اوكرانيا بالمعلومات.
ويقترب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من إعلان استبعاد سبارتاك موسكو الروسي من بطولة الدوري الأوروبي بسبب غزو أوكرانيا.