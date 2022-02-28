إمبراطورية الكذب.. بوتين يشن هجوما عنيفا على الغرب بسبب العقوبات ضد روسيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرب خلال اجتماع حكومي بشأن العقوبات الغربية على بلاده اليوم، بـ"إمبراطورية الكذب".

ودعا بوتين إلى مناقشة العقوبات التي تفرضها الدول الغربية ضد روسيا، والمتعلقة بالاقتصاد والتمويل، قائلا "إن الاستفزازات المسلحة من جانب كييف تجاه جمهوريتي "دونستيك" ولوجانسك" الشعبيتين، وخاصة في الفترة الأخيرة، صاحبتها تهديدات غربية شديدة اللهجة تجاه روسيا الاتحادية".

وقال المتحدت الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف "إن الرئيس الروسي أوعز للحكومة الروسية للإبقاء على جميع معدلات الفائدة على القروض الممنوحة سابقا كما هي دون تغيير، أي أن القروض التي مُنحت قبل 28 فبراير 2022 لن يُطبق عليها الارتفاع الجديد في سعر الفائدة".

مرسوم روسي ضد العقوبات

وذكر الكرملين، في بيان، أن بوتين وقع مرسوما بشأن تطبيق إجراءات اقتصادية خاصة فيما يتعلق بالخطوات "غير الودية"، على حد وصفه، للولايات المتحدة الامريكية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي انضمت إليها.

وكان البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا قد أعلنا، في وقت سابق اليوم، اتخاذ مجموعة من الإجراءات التاريخية غير المسبوقة لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد في ظل العقوبات الغربية الشديدة، حيث قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20% سنويا في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية الروبل، ولتوفير الاستقرار المالي وحماية ودائع المواطنين الروس.

يذكر أن معظم الدول الأوروبية قد أغلقت مؤخرا مجالها الجوي أمام شركات الطيران الروسية، فضلا عن فرض عقوبات اقتصادية صارمة استهدفت القطاع المصرفي الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عمليتها العسكرية في أوكرانيا.