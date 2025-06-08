قبل مواجهة باتشوكا.. تاريخ مواجهات الأهلي مع أندية المكسيك

يستعد فريق الأهلى مساء اليوم، الأحد، لخوض مباراته الودية قبل منافسات كأس العالم للأندية أمام باتشوكا المكسيكى.

وتقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مباراة الأهلي وباتشوكا فى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلى قد واجه أندية المكسيك فى 6 مواجهات رسمية فى كأس العالم للأندية، حيث فاز الأهلي فى مباراتين وخسر أربع مباريات، حيث جاءت كالتالي:

1- واجه الأهلى نظيره كلوب أمريكا المكسيكى وفاز 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية اليابان عام 2006.

2- الأهلى 2-4 باتشوكا المكسيكي مباراة الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية اليابان عام 2008.

3- الأهلى 0-2 مونتيري المكسيكي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس العالم للأندية اليابان عام 2012.

4- الأهلى 1-5 مونتيري المكسيكي مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية المغرب عام 2013.

5- الأهلى 1-0 مونتيري المكسيكي الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية الإمارات 2022.

6- الأهلى 5-6 (ركلات الترجيح) باتشوكا المكسيكي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2024.

وتضم بعثة الأهلي 27 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج وزيزو، على أن يلحق بهم وسام أبو علي الأربعاء المقبل.