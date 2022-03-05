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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في يوم يقظة الحشرات .. 4 زيوت تخلصك منها نهائيا

الحشرات
الحشرات

يصادف اليوم 5 مارس يوم يقظة الحشرات، وهو يوم استيقاظ الحشرات من السبات الشتوي، وقرب بداية فصل الربيع.

طرق للتخلص من الحشرات

ولا يشعر الجميع بالراحة عند استخدام الكيماويات الصناعية والمبيدات الحشرية لدرء الحشرات ويلجأ الكثير من الأشخاص إلى العلاجات الطبيعية الصديقة للبيئة لصد الحشرات، وتعد بخاخات الحشرات المنزلية حلاً سهلاً فهي ليست آمنة للاستخدام البشري فحسب، بل إنها فعالة أيضًا بشكل عام.

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1- زيت الثوم

يقترح بحث أن زيت الثوم قد يساعد في صد القراد والحشرات، بالإضافة إلى أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) زيت الثوم كطارد طبيعي للقراد لاستخدامه في الساحات والحدائق.

2- زيت الشبث 

خلص إلى أن الشبث يطرد الصراصير بشكل فعال ويمكن رشه في أركان المنزل.

3- زيت القرفة

إذا كان البعوض مصدر قلق كبيرا ، فقد يكون زيت القرفة خيارًا جيدًا، وأشارت دراسة إلى أن زيت القرفة يساعد في طرد البعوض سواء في بيئة مغلقة أو في الهواء الطلق.

4- زيت النعناع

تشير الدراسات إلى أن زيت النعناع يعمل على قتل البعوض وصده، بالإضافة إلى ذلك ، خلصت دراسة أخرى إلى أن زيت النعناع قد يكون فعالًا في إبعاد العناكب أيضًا.

مصدر المعلومات

healthline

الحشرات الكيماويات الصناعية المبيدات الحشرية زيت الثوم يقظة الحشرات

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