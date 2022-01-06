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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخصائية جلدية: ظهور الحشرات في الرأس ليس له علاقة بالنظافة

صدى البلد

قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية الجلدية والتجميل، إن براند هيراكاريزما  أول براند طبي متكامل للعناية بشعر الطفل في مصو والوطن العربي، وحاصل على تصريح من قبل وزارة الصحة، ومكون من مواد طبيعية، 
وتابعت يارا زغلول خلال  حوارها مع الإعلاميان ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن هيراكاريزما تعالج جميع الشعر، ومتوفر بعدة كورسات منها الكورس الأحمر  لعلاج حشرات الطفل، والكورس الأصفر الخاص بالبروتين، والكورس الأخضر للعناية بالشعر الكيرلي، والكورس البني لحماية الشعر، والكورس الأزرق لعلاج تساقط وإطالة الشعر. 
 ولفتت يارا زغلول إلى أن  البعض كان يعتقد بان حشرات الطفل مرتبطة ببعض الطبقات الاجتماعية، وهذا الأمر خاطئ للغاية ، مشيرة إلى أن الإصابة بحشرات الطفل عدوى وليس له علاقة بالنظافة.

واكدت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية الجلدية والتجميل، إن حشرات الرأس تنتشر في فصل الشتاء بسبب  المدارس والحضانات، مما قد يسبب أزمة كبيرة جدًا للأسرة، مشيرة إلى أن مشكلة حشرات الرأي ليست مرتبطة بأي مستوى اجتماعي، وأن البعض قد يصاب بحشرات الرأس رغم قيامه بغسل شعره 10 مرات يوميًا، معقبة: "الاصابة بحشرات الطفل عبارة عن عدوى" 
ولفتت إلى أن هيراكاريزما  قامت بتوفير الكورس الاحمر لقتل حشرات الشعر خلال 15 دقيقة،  معقبة: "هيراكاريزما سعره على  قد اليد ، وفعال للغاية في قتل الحشرات بصورة غير موجودة إلا في المنتج المستورد" 

صدى البلد فصل الشتاء وزارة الصحة الوطن العربي أخصائية الجلدية

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