شركة عالمية: مصر أصبحت سوقا لجذب الاستثمارات ومركزاً للتصدير إلى أفريقيا

التقى السفير كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن، على مدى اليومين الماضيين بكل من نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه.بى.موللر ميرسك لشئون خفض الانبعاثات الكربونية مورتن كريستيانسن، ورئيس مجلس إدارة شركة كوفى للاستشارات الهندسية والبنية التحتية والطاقة والحلول البيئية لارس سوبى، ومدير إدارة العلاقات الحكومية والعامة بشركة ليجو العالمية أولى هامر، وذلك لمناقشة سبل دعم التعاون مع تلك الشركات خلال الفترة القادمة وتعزيز تواجدها فى الأسواق المصرية.



وصرح السفير المصرى فى الدانمارك بأن اللقاء مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميرسك تناول بالأساس تطورات خططهم المستقبلية للتواجد فى مصر ضمن سياساتهم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر اعتبارا من ٢٠٢٤، فضلاً عن خارطة الطريق الموضوعة لهذا الغرض وصولاً إلى الاعتماد التام على الطاقة الخضراء بحلول عام ٢٠٣٠، فيما تناول اللقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة كوفى بعض المشروعات المحددة التى يرغبون فى الإستثمار بها فى مجال البنية التحتية والطاقة على شاكلة المشروعات العديدة التى يشاركون بها حالياً فى مجال إدارة النفايات وغيرها بمصر.



ومن جانبه، فقد أشاد مدير العلاقات الخارجية والعامة والحكومية بشركة ليجو العالمية بالتطورات الملموسة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات إلى الأسواق المصرية وجعلها مركزاً للتصدير إلى القارة الإفريقية، مشيراً إلى تطلعهم لتعزيز تواجدهم خلال الفترة القادمة بمصر كأحد أكبر الأسواق بالمنطقة.



وقدّم المدراء الثلاثة التهنئة لاستضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تأكيداً لدورها الرائد فى مجال التغير المناخى وريادتها الإفريقية والثقة الكبيرة التى تنالها عالمياً.