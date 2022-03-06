عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة عالمية: مصر أصبحت سوقا لجذب الاستثمارات ومركزاً للتصدير إلى أفريقيا

سفير مصر بكوبنهاجن
سفير مصر بكوبنهاجن يلتقى بقيادات الشركات الدانماركية

التقى السفير كريم شريف، سفير جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن، على مدى اليومين الماضيين بكل من نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ايه.بى.موللر ميرسك لشئون خفض الانبعاثات الكربونية مورتن كريستيانسن، ورئيس مجلس إدارة شركة كوفى للاستشارات الهندسية والبنية التحتية والطاقة والحلول البيئية لارس سوبى، ومدير إدارة العلاقات الحكومية والعامة بشركة ليجو العالمية أولى هامر، وذلك لمناقشة سبل دعم التعاون مع تلك الشركات خلال الفترة القادمة وتعزيز تواجدها فى الأسواق المصرية. 
 

وصرح السفير المصرى فى الدانمارك بأن اللقاء مع نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة ميرسك تناول بالأساس تطورات خططهم المستقبلية للتواجد فى مصر ضمن سياساتهم للتحول نحو الاقتصاد الأخضر اعتبارا من ٢٠٢٤، فضلاً عن خارطة الطريق الموضوعة لهذا الغرض وصولاً إلى الاعتماد التام على الطاقة الخضراء بحلول عام ٢٠٣٠، فيما تناول اللقاء مع الرئيس التنفيذى لشركة كوفى بعض المشروعات المحددة التى يرغبون فى الإستثمار بها فى مجال البنية التحتية والطاقة على شاكلة المشروعات العديدة التى يشاركون بها حالياً فى مجال إدارة النفايات وغيرها بمصر. 
 

ومن جانبه، فقد أشاد مدير العلاقات الخارجية والعامة والحكومية بشركة ليجو العالمية بالتطورات الملموسة التى تشهدها مصر فى شتى المجالات، وهو ما انعكس إيجاباً على جذب الاستثمارات إلى الأسواق المصرية وجعلها مركزاً للتصدير إلى القارة الإفريقية، مشيراً إلى تطلعهم لتعزيز تواجدهم خلال الفترة القادمة بمصر كأحد أكبر الأسواق بالمنطقة. 
 

وقدّم المدراء الثلاثة التهنئة لاستضافة ورئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، تأكيداً لدورها الرائد فى مجال التغير المناخى وريادتها الإفريقية والثقة الكبيرة التى تنالها عالمياً.

الاقتصاد الاخضر جذب الاستثمارات خارطة الطريق الانبعاثات الكربونية انبعاثات الكربون سفير جمهورية مصر الطاقة الخضراء رئيس مجلس إدارة شركة سفير جمهورية مصر العربية في كوبنهاجن علاقات الخارجية خفض الانبعاثات الكربونية تغير المناخ COP27 خفض الانبعاثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. اشتعال النيران فجأة في قطار متحرك بالهند والركاب يعيشون حالة ذعر

نقل غادة عادل للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

مضاعفات فيروس كورونا.. تفاصيل وفاة الإعلامي إياد داود

شيطانة.. تفاصيل تعرض بدرية طلبة للنصب على يد فنانة شهيرة “فيديو”

تأجيل لقاء بيراميدز.. تعليق خالد الغندور على مطالب الخطيب من اتحاد الكرة

لا يجوز.. مجدي عبدالغني يكشف قانونية بيع وادي دجلة للمهاجم أحمد عاطف

راتب 7 آلاف جنيه.. القوى العاملة تعلن عن وظائف خالية لمختلف التخصصات بالمحافظات

روسيا: أوكرانيا كانت قريبة من صنع قنبلة نووية “قذرة”

موضوعات متعلقة

سفيرنا ببروكسل: الاتحاد الأوروبي حريص على تعزيز العلاقات مع شريك استراتيجي بثقل وحجم مصر

وزير الخارجية: الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات واجتذاب الاستثمارات

السفارة المصرية في بنين تنظم فعالية ثقافية للفرنكوفونية للعام 2022

لحظة توديع سفير مصر في بولندا للمواطنين المغادرين وارسو إلى القاهرة | صور

على رأسها الطاقة..سفير مصر ببروكسل يبحث ملفات التعاون مع رئيس الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي

سفير مصر في سيول: لا بد من نقل الخبرات والتكنولوجيا لمكافحة تغير المناخ

الخارجية : المصري المصاب في أوكرانيا وصل إلى بولندا

مشروع ضخم.. مصر تكشف مفاجأة عن الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط

ترشيحاتنا

تنبأ بموته منذ 5 أيام.. مضاعفات كورونا أنهت حياة إياد داود.. تفاصيل

البنك المركزي: زيادة حجم التعاملات عبر التجارة الإلكترونية إلى 30 مليار جنيه

نقل غادة عادل للمستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة

مستعدون للحوار.. بوتين: أوكرانيا مسئولة عن الاستفزاز المحيط بمحطة زابوريجيا النووية

شركة عالمية: مصر أصبحت سوقا لجذب الاستثمارات ومركزاً للتصدير إلى أفريقيا

التعليم: فتح باب التقدم لـ أولمبياد اللغة الألمانية لطلاب المدارس والمعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| لحظة سقوط مذيعة أرضا بشكل مروع على الهواء

مجزرة وقتلى في ملعب كرة قدم.. ماذا حدث في الدوري المكسيكي؟

مباراة تتحول إلى مجزرة.. 22 مصابا في شجار عنيف داخل المدرجات بالمكسيك

ناهد السباعي: أصبحنا مجتمعًا ذكوريًا في السينما ولهذا السبب أقدّم أعمالًا قليلة|صور

فيديو

منخفض صحراوي .. الأرصاد: الحرارة تنخفض 6 درجات غدا.. فيديو

سرعته 70 كيلومترًا في الساعة.. الأرصاد تحذر من منخفض خماسيني يجتاح البلاد..فيديو

إحباط طموحات بوتين.. هل يتوقف الغزو الروسي قريبا؟

بالفيديو | التفاصيل الكاملة للدورة الـ 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولى

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

إلهام أبو الفتح

جوجل ماب .. "تايه "!

مونيكا وليم

روسيا وأوكرانيا.. أزمة كاشفة للنظام الدولي

نجاة عبد الرحمن

الأكواد السرية في غزو العراق وأوكرانيا

نهال علام

أفواه وأرانب

عبدالمعطى أحمد

العقوبات" كارت" محروق!

د/علاء الشال

الثروة الحقيقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ