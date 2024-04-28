الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في السجل المدني بشبرا الخيمة

شبّ حريق بالسجل المدنى بشبرا الخيمة بجوار قسم اول ودفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في السجل المدني المجاور لقسم اول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق.