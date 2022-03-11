ذعر ورعب .. الخفافيش تهاجم قرية بالمنوفية بعد فتح مقبرة قديمة|شاهد

وسط حالة من الذعر، استغاث أهالي قرية كفر عشما في الشهداء بالمنوفية، بمديرية الطب البيطرى من انتشار الخفافيش بالقرية عقب فتح مقبرة قديمة لتنظيفها، حيث هاجمت الخفافيش المنازل.

وتسود حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، حيث قاموا بإشعال النيران أمام منازلهم وقص الأشجار خوفا من مهاجمة المنازل ليلا.

وقال أحمد علي أحد الاهالي، أنهم فوجئوا بانتشار الخفافيش في القرية وذلك عقب قيام أحد الأهالي بفتح مقبرة قديمة منذ مئات السنوات بالقرية حيث توجد في منتصف القرية بين المنازل وهي عبارة عن منزل قديم بداخله مقبرة لأحد أهالي القرية.

وتابع أن الأهالي قاموا بفتح المقبرة لتنظيفها ولكنهم فوجئوا بخروج عشرات الخفافيش عقب إشعال النيران داخل المقبرة لحرق النفايات الموجودة، فهاجمت الخفافيش منازل القرية المجاورة.

وأشار جمال السيد، إلي أن الأهالي يسود بينهم الذعر حيث يضطر البعض إلي اغلاق النوافذ ليلا ونهار خوفا من مهاجمة الخفافيش كما منع الأهالي أولادهم من الخروج حتي إلي المدرسة خوفا من مهاجمة الخفافيش إلي جانب إشعال النيران أمام المنازل لإبعاد الخفافيش، وكذلك قص الأشجار المجاورة أمام المنازل وكذلك أمام المقبرة المزعومة خوفا من أن تسكنها الخفافيش.

وأضاف أحمد الجزار أحد الأهالي القاطنين بجوار المقبرة، أنهم سيقومون بشراء شباك ووضعها أعلي المقبرة وذلك لمحاصرة الخفافيش، وكذلك قص الأشجار أمام المقبرة لمنع أن تسكنها الخفافيش.

وتابع أنهم استغاثوا بالطب البيطرى حيث تقدموا بشكاوى خلال الأيام الماضية ولكن دون استجابة، موضحا أن الأهالي سيعملون علي محاصرة الخفافيش بالطرق التقليدية.