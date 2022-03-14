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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ابراهيم سعيد : بن شرقي رحل عن الزمالك بعد الموسم الماضي .. وطارق حامد "خسران"

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

قال ابراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ، إن المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك رحل عن النادي بعد الموسم الماضي، مضيفا أن بن شرقي لم يقدم المستوي المطلوب مع بداية الموسم الحالي ولذلك اعتبره رحل عن الفريق مع بداية الموسم الحالي .

وأشاد ابراهيم سعيد في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار ، بقرار مجلس ادارة نادي الزمالك بعدم التجديد لبن شرقي بعد المماطلة من اللاعب في مفاوضات التجديد .

وتابع ابراهيم سعيد  أن طارق حامد خسر نادي الزمالك وجماهيره للأبد بعد قرار عدم تجديده للفريق الابيض .

ووجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدة رسائل في ظهوره الأول عقب توديع الزمالك رسمياً لبطولة دوري أبطال أفريقيا والقرارات التي أتخذها على خلفية الهزيمة من الوداد بهدف نظيف.

وعقد رئيس نادي الزمالك مؤتمراً صحفياً بمقر النادي الأبيض بميت عقبة للحديث حول قراراته على هامش تقديم البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الجديد للفريق.

وجاء أبرز ما جاء في مؤتمر مرتضى كالتالي:

1- لا تراجع

"مفيش قرار خدته هرجع فيه، طارق مش هجددلك، بنشرقي مش عايزك، ونفس الأمر لأوناجم وأبو جبل، كل اللاعيبة اللي عقدها انتهى لهم كل الشكر والتقدير ولن أجدد عقودهم، القرار مش عشان ماتش الوداد، لو أعلنته قبل الماتش كانوا هيقولوا مرتضى بيدمر الفريق".

2- تفاوضنا مع موسيماني

"أقسم بالله زوجة بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي كانت تتفاوض مع أمير مرتضى الشهر الماضي".

3- طارق حامد أدعى الإصابة ورفض السفر للمغرب

"طارق حامد مع احترامي أنا جايبك من سموحة كنت بتاخد هناك 500 ألف جنيه ولما جيت خدت مليون و200 ألف، ورفعتلك 16 مليون جنيه وده كتير والله العظيم، لما أتفاجئ انك مرضتش تركب الطيارة أثناء السفر إلى المغرب بداعي الإصابة، سألت وعرفت أنك كنت سليم 100%، وقلت (أنا مش هخش في عركة)، وأنا مش عايزك أنت لا تستحق إرتداء قميص الزمالك، كنت فاكرك مصاب لكن مستنيك دلوقتي عركة أكبر، بقولك متشكرين".

" طارق حامد اتعرض عليه ياخد 25 مليون جنيه مني أنا، افتركت هيقولي هات العقد، لكنه قال لا وهصلي استخارة وارد عليك بكرة، لكن الزمالك لن ينتظرك".

4- أبو جبل عايز 32 مليون جنيه

"أبو جبل عندما تعاقدت معه من سموحة كان يحصل على 6 ملايين جنيه، دلوقتي عايز تاخد 32 مليون؟".

"هل تعرفون ماذا يريد أبو جبل مني طوال العشر أيام الماضية؟ كان يطلب جواز سفره لتصوير حلقة مع رامز جلال".

5- بن شرقي يتهرب

"بنشرقي أصل مامي تعباني، أصل اخويا في المطار، ينفع نتقابل في المغرب خلاص مش عايزك".

6-أوناجم رفع قضية

"أوناجم رفعت قضية بالمستوى ده؟ هل نسيت أنك قلت لي انك اتيت مع بنشرقي لصناعة مجد جديد واسم لنا مع الزمالك؟ الكلام ده مش عليا أنا".

إبراهيم سعيد أشرف بن شرقي الزمالك طارق حامد دوري ابطال افريقيا

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