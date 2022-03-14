انفراجة جديدة في مفاوضات موسكو وكييف.. وخطة أمريكية لاتفاق نووي بدون روسيا

ذكر مفاوض روسي، اليوم الإثنين، أن التقدم الكبير في المحادثات بين موسكو وكييف يوشك أن يؤدي لاتفاق.

فيما صرح مسئول أمريكي أن الولايات المتحدة لن تتفاوض على عقوبات روسيا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني.

وأضاف: "أن واشنطن قد تحاول التوصل إلى اتفاق نووي إيراني منفصل يستثني موسكو، كما ستبحث عن بدائل للاتفاق النووي الإيراني إذا لم تتراجع موسكو عن مطالبها".

وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، مهمة وفد بلاده في المفاوضات مع روسيا.

وقال الرئيس الأوكراني إن مهمة وفد التفاوض مع روسيا تتمثل في ترتيب لقاء مع الرئيس بوتين والحصول على ضمانات فعالة لإحلال السلام.