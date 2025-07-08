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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد اعتزاله كرة القدم.. عبدالشافي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي
علا محمد

وجه محمد عبدالشافي، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي الفترة الماضية .

وكتب محمد عبد الشافي عبر منصه اكس: "طبعًا حابب أشكر كل المدربين، واللاعبين، والإداريين، والجهاز الطبي، وكل شخص اتشرفت بالتعامل معاه داخل النادي".

وأضاف عبدالشافي “”حابب أشكر جمهور الزمالك اللي كان داعم ليا في كل الأوقات، وفخور بكل دقيقة لعبت فيها بشعار الزمالك".

وأتم: "كالعادة لكل قصة نهاية، وكنت محظوظ إن نهاية قصتي تكون داخل جدران النادي اللي اتربيت فيه، أتمنى التوفيق للجميع ونتقابل على خير إن شاء الله".

محمد عبدالشافي الزمالك رسالة مؤثرة اعتزاله

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