بعد اعتزاله كرة القدم.. عبدالشافي يوجه رسالة مؤثرة لجمهور الزمالك

وجه محمد عبدالشافي، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة مؤثرة إلى جماهير القلعة البيضاء، بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي الفترة الماضية .

وكتب محمد عبد الشافي عبر منصه اكس: "طبعًا حابب أشكر كل المدربين، واللاعبين، والإداريين، والجهاز الطبي، وكل شخص اتشرفت بالتعامل معاه داخل النادي".

وأضاف عبدالشافي “”حابب أشكر جمهور الزمالك اللي كان داعم ليا في كل الأوقات، وفخور بكل دقيقة لعبت فيها بشعار الزمالك".

وأتم: "كالعادة لكل قصة نهاية، وكنت محظوظ إن نهاية قصتي تكون داخل جدران النادي اللي اتربيت فيه، أتمنى التوفيق للجميع ونتقابل على خير إن شاء الله".