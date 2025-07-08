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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يضع الأنجولي زيني سلفادور ضمن حساباته لتدعيم الهجوم

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

يضع الزمالك، الأنجولي زيني سلفادور ضمن حساباته لتدعيم الهجوم.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اهتمام إدارة النادي بالتعاقد مع المهاجم الأنجولي زيني سلفادور، لاعب نادي أيك أثينا اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم خط هجوم الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، خاض الموسم الماضي مع نادي ليفادياكوس اليوناني على سبيل الإعارة، ولفت الأنظار بقدراته الهجومية، ما جعله ضمن قائمة المرشحين بقوة للانضمام إلى القلعة البيضاء هذا الصيف.

ويأتي هذا التحرك في ظل نية الزمالك الاستغناء عن خدمات المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، من أجل فتح الباب أمام ضم مهاجم أجنبي جديد في مركز رأس الحربة.

وكان الزمالك قد نجح مؤخرًا في التوصل لاتفاق مع الأنجولي شيكو بانزا، جناح نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، لضمه بعقد يمتد لأربعة مواسم، ضمن خطة إدارة الكرة لتدعيم صفوف الفريق بعناصر هجومية مميزة خلال الميركاتو الصيفي.

الزمالك المهاجم الأنجولي زيني سلفادور صفقات الزمالك

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