الزمالك يتراجع إلى المركز الرابع في قائمة أعلى الفرق قيمة تسويقية في مصر

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن النادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب :"مفاجأة مدوية.. الزمالك يتراجع الى المركز الرابع في قائمة أعلى الفرق قيمة تسويقية في مصر .. المصري تقدم للمركز الثالث .. وسيراميكا الخامس يقترب بشدة من الزمالك".

وكان قد كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن نادي الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يستقر على استمرار بدر حامد كرئيس لقطاع الناشئين في الموسم المقبل".

وكان قد كشف وليد صلاح عبد اللطيف، لاعب الزمالك السابق، عن احتياجات الفريق الأول للفارس الأبيض في الموسم المقبل بالنسبة للتعاقدات للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والباقين والراحلين في صفوف الفريق.

وأكد وليد صلاح عبد اللطيف، خلال لقاء مع الإعلامي ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش»، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن بقاء عبد الله السعيد مهم وضروري واللاعب مكسب كبير استمراره مع الفريق.

وتابع قائلًا: «أنا لم أكن مع قرار شيكابالا اعتزاله اللعب في الوقت الراهن، ولكن هذا هو قراره الشخصي»،لافتاً عبد اللطيف أن عودة طارق حامد مهمة جدًا بالنسبة للزمالك إذا لم يتوفر البديل، مضيفًا: «أنا صراحة لا أجد بديلًا مناسبًا حاليًا لطارق حامد».

وتابع وليد صلاح عبد اللطيف أن الزمالك يحتاج إلى التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي ولاعبين في الخط الهجومي للفريق.

وأشار عبد اللطيف إلى أنه ضد رحيل ناصر ماهر من الزمالك ضمن صفقة تبادلية مع بيراميدز، معتبرًا أن ماهر لاعب مميز والتفريط فيه سيكون قرارًا خاطئًا.

وحول رأيه في تولي جون إدوارد منصب المدير الرياضي وتعيين البلجيكي يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للفريق، قال وليد صلاح عبد اللطيف: «جون إدوارد رجل شاطر ويمتلك الخبرات لتولي منصبه، وأثبت كفاءة وتعليقي على تعيين يانيك فيريرا مديرًا فنيًا للزمالك يخضع لتجربة جون إدوارد ككل».

وأردف أن تجربة يانيك فيريرا ستظهر مع خوض المباريات مع الفريق والمباريات الودية قبل بداية الموسم.