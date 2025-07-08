الزمالك يطالب حسام عبدالمجيد بحسم مصيره في ظل عروض احتراف خارجية

طلبت إدارة نادي الزمالك من مدافع الفريق الأول حسام عبدالمجيد، تحديد موقفه النهائي بشأن تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء، في ظل الرغبة الواضحة من جانب مسؤولي النادي في إنهاء هذا الملف خلال الفترة الحالية، للتركيز على باقي القضايا الإدارية والفنية المتعلقة بالموسم الجديد.

الطلب جاء بعد تواتر أنباء عن تلقي اللاعب عروضًا خارجية، في وقت عبّر فيه عبدالمجيد عن رغبته في خوض تجربة احترافية أوروبية، خاصة بعد تلقيه عروضًا من روسيا وبلجيكا والمكسيك، ويُعد العرض الروسي هو الأكثر جدية حتى الآن، وفق مصادر مقربة من اللاعب.

من جانبها، لم تمانع إدارة الزمالك رحيل اللاعب حال وصول عرض رسمي يحقق مصلحة النادي واللاعب معًا، لكنها شددت على ضرورة الوضوح من جانب عبدالمجيد حتى يتسنى للجهاز الفني دراسة البدائل المتاحة لتعويض غيابه في مركز قلب الدفاع، إذا تم الانتقال بالفعل.

حسام عبدالمجيد لم يبد حتى الآن رغبته الصريحة في البقاء داخل صفوف الزمالك، الأمر الذي دفع إدارة النادي لتحديد مهلة قصيرة لحسم الملف بشكل نهائي قبل التحرك في سوق الانتقالات الصيفية.