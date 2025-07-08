بعد تعاقده مع الأهلي.. ياسين مرعي يودع فاركو برسالة مؤثرة

ودع ياسين مرعي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو زملاءه في الفريق بعد أنباء اقترابه من الإنضمام للنادي الأهلي بشكل رسمي.

وقال ياسين مرعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام: بعد 4 سنين من العمل والمواقف والتجارب، حان الوقت أقول شكرًا من القلب لفريق فاركو.

وأضاف: الفترة اللي قضيتها معاكم كانت أكتر من مجرد شغل، كانت عيلة، كانت دعم، كانت دروس اتعلمتها وهتفضل معايا طول العمر.

وأكمل : شكرًا لكل حد اشتغلت معاه، لكل كلمة دعم، لكل تعاون، لكل لحظة تعبنا فيها مع بعض عشان ننجح ، أنا فخور إني كنت جزء من الفريق ده، وفخور بالإنجازات اللي حققناها سوا.

وأردف: الوداع مش نهاية، هو بداية جديدة على أرض ثابتة، وهفضل دايمًا ممتن لذكريات الأربع سنين اللي فاتوا.

واختتم: فاركو.. شكرًا من القلب.