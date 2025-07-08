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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يستعد لصرف جزء من مستحقات اللاعبين لضمان استقرار الموسم الجديد

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

 استقرت إدارة نادي الزمالك على صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال الأسبوع المقبل، في خطوة تهدف إلى تحفيز الفريق قبل بداية الموسم الجديد وتجنب أي أزمات مالية محتملة. تسعى الإدارة لفرض حالة من الاستقرار داخل القلعة البيضاء، بما يضمن انطلاقة قوية للموسم.

طلب المدير الرياضي ودعم الاستقرار المالي

جاء هذا القرار بناءً على طلب المدير الرياضي بالنادي، الذي شدد على أهمية صرف المستحقات في موعدها لتجنب أي عوائق قد تواجه الفريق في الموسم الجديد. 

تعكس هذه الخطوة حرص الإدارة على توفير بيئة مستقرة للاعبين، بعيدًا عن الضغوط المالية التي قد تؤثر على الأداء.

انطلاق فترة الإعداد تحت قيادة فيريرا

تأتي هذه الترتيبات المالية بالتزامن مع بدء الفريق فترة الإعداد للموسم الجديد. فقد انطلقت التدريبات أول أمس الأحد بقيادة المدير الفني البلجيكي الجديد، يانيك فيريرا، على استاد الكلية الحربية. يتطلع الجهاز الفني والإدارة إلى موسم خالٍ من المشكلات، مع التركيز الكامل على الجوانب الفنية والبدنية للاعبين.

وكان قد كشف الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، أن إدارة الكرة في العصر الحديث لم تعد تعتمد على الشعارات أو الخطابات الحماسية، بل أصبحت علمًا وفكراً وفن إدارة يعتمد على أسس علمية وتكنولوجية.

وقال مدحت العدل، في منشور له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي: "الكرة أصبحت علم وفكر وفن الإدارة، وليست كلاماً يُقال للاستهلاك المحلي.. نحن الآن في شركاتنا نستعين بالشباب المطلع على مستجدات الزمن والتكنولوجيا حتى لا نتخلف عما يحدث في العالم، ولو أصررنا على طريقة تفكيرنا التقليدية لاندثرنا".

وأضاف: "ما يحدث في الزمالك الآن هو طريقة إدارة الأندية المحترفة في العالم كله، وأنا متفائل إن شاء الله، ولا عزاء لعواجيز الفرح".

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