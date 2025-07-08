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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عبدالشافي: أشكر جمهور الزمالك وفخور بكل دقيقة لعبتها بشعار الأبيض

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي
علا محمد

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات محمد عبد الشافي لاعب الزمالك السابق، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمد عبد الشافي:"أشكر جمهور الزمالك اللي كان داعم ليا فى كل الاوقات و فخور بكل دقيقة لعبت فيها بشعار الزمالك"

من جانبه كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن جون إدوارد مدرب الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أميـر هشام: "حسم الزمالك صفقة شيكو بانزا لمدة 4 مواسم".

وأكمل: “جون ادوارد مش هياخد مرتب هياخد نسبة من الصفقات الجديدة”.

وفي إطار آخر، كشف هشام يكن نجم الزمالك السابق عن رأيه في انتقال ياسين مرعي لاعب فاركو إلى الأهلي رغم كونه احد ناشئي الزمالك .

وقال يكن في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا اعلم من المسئول عن الاستغناء عن ياسين مرعي من الزمالك.

وأضاف: لا اعلم إمكانيات ياسين مرعي ولم أتابعه الموسم الماضي مع فريق فاركو.

وواصل: امكانيات ياسين مرعي لم تظهر بشكل جيد مع فاركو ومن الوارد إلا ينجح مع الأهلي.

الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات محمد عبد الشافي الزمالك السابق فيسبوك بشعار

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