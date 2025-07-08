الدردير ينتقد تحركات الأهلي لضم مصطفى محمد: مش زي زيزو.. ده رافضكم

علق الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير علي مخاطبة الأهلي لنانت الفرنسي لمعرفة شروط التعاقد مع مصطفي محمد.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه فيسبوك :"طب اشمعنا مخاطبتش الزمالك وانت بتتعاقد مع زيزو ؟".

عشان زيزو كان شاريك وبايعنا

انما مصطفى محمد رافضك فأنت عايز تغري النادي بتاعه بالفلوس وتخلي نانت الفرنسي يضغط عليه يعني عشان يركعلك ؟؟ انسى ، مصطفى أهون عليه يقعد في البيت ولا يلبس التيشيرت الأحمر".

التمسك باللاعب

ذكرت منصة OneFootball أن النادي الأهلي لا يزال متفائلًا بإمكانية التوصل لاتفاق مع نانت، رغم تمسك الأخير بالحصول على 5 ملايين يورو للتخلي عن اللاعب، وهو المبلغ الذي تعتبره إدارة الأهلي مرتفعًا مقارنة بالميزانية المخصصة لتدعيمات الصيف، وأوضحت التقارير أن إدارة القلعة الحمراء تسعى بشتى الطرق لحسم الصفقة، وتنتظر رد إدارة نانت على العرض الرسمي الذي قدمه النادي، مع ترقب العروض المنافسة المحتملة التي قد تؤثر على مسار الصفقة.

رغبة اللاعب: أوروبا أولاً

من جانبه، يفضّل مصطفى محمد مواصلة مشواره الاحترافي في أوروبا، حيث يخطط للاستماع بعناية إلى كافة العروض الأوروبية المقدمة له، سواء من أندية فرنسية أو من دوريات أخرى، قبل التفكير في العودة إلى القارة السمراء.

ويملك المهاجم المصري خبرة جيدة في الملاعب الأوروبية، حيث سبق له تمثيل جالطة سراي التركي قبل الانتقال إلى نانت، ويُعتقد أنه سيختار خطوته القادمة بعناية تامة نظرًا لرغبته في الحفاظ على مستواه التنافسي على الساحة الأوروبية.