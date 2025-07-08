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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطورات جديدة بمفاوضات الأهلي مع مصطفي محمد.. 3 أندية أوروبية تدخل الصراع

مصطفي محمد
مصطفي محمد
حمزة شعيب

 

لا تزال إدارة النادي الأهلي المصري تسعى بكل قوة لضم المهاجم الدولي مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، رغم العقبات المالية التي تعترض طريق الصفقة.

ووفقًا لما نشرته منصة "onefootball"، فإن الأهلي لم يفقد الأمل في حسم التعاقد مع مهاجم منتخب مصر، رغم تمسك نانت بالحصول على 5 ملايين يورو مقابل بيع اللاعب، وهو مبلغ تراه الإدارة الحمراء خارج السقف المالي المحدد لتدعيم الفريق هذا الصيف.

 الأهلي ينتظر الرد.. ومصطفى يدرس الخيارات الأوروبية أولًا

التقارير أوضحت أن الأهلي قدم عرضًا رسميًا وينتظر الرد من إدارة نانت، في وقت يُدرك فيه النادي أن اللاعب لا يزال يُفضل الاستمرار في أوروبا، ويعطي الأولوية للعروض القادمة من أندية القارة العجوز قبل اتخاذ قراره النهائي.

وبحسب ذات المصدر، فإن الأهلي يعتبر مصطفى محمد هدفًا استراتيجيًا لتدعيم هجوم الفريق، بناءً على طلب المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو، الذي يفضل ضم لاعب محترف يتمتع بخبرة أوروبية.

 اهتمام أوروبي بمهاجم نانت الفرنسي 

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية تركية أن مصطفى محمد على رادار 3 أندية أوروبية، أبرزها نادي باشاك شهير التركي، الذي تواصل مبدئيًا مع اللاعب، وأبدى الأخير ترحيبه بالعودة إلى الدوري التركي، بعد تجربته السابقة مع جالطة سراي.

كما يتواجد مهاجم الزمالك السابق على رادار باناثينايكوس اليوناني، إضافة إلى نادٍ ألماني لم يتم الإفصاح عن اسمه حتى الآن، ما يزيد من سخونة المنافسة على توقيع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.

 أرقام مصطفى محمد مع نانت

خاض مصطفى محمد 32 مباراة مع نانت في الموسم المنقضي، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، في موسم وُصف بـ"المتواضع"، ما جعل إدارة النادي الفرنسي تفكر جديًا في بيعه، لتقليص فاتورة الرواتب ودعم الميزانية.

في ظل تضارب الرغبات بين طموح الأهلي ورغبة اللاعب في البقاء بأوروبا، تبقى الكلمة الأخيرة في يد مصطفى محمد، الذي يُنتظر أن يُحدد وجهته خلال الأيام القليلة المقبلة، وسط ترقب من الجماهير الحمراء التي تُمني النفس بعودة نجمها السابق للدوري المصري.

مصطفي محمد الاهلي نانت الفرنسي

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