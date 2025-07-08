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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي في نصف نهائي مونديال الأندية

فلومينينسي وتشيلسي
فلومينينسي وتشيلسي
حمزة شعيب

 

يحتضن ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فلومينينسي البرازيلي وتشيلسي الإنجليزي، في إطار الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية 2025، التي تُقام بنسختها الموسعة لأول مرة بمشاركة 32 ناديًا.

موعد مباراة فلومينينسي وتشيلسي والقناة الناقلة

تنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة (8 يوليو 2025)، وتُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة DAZN، وسط ترقب عالمي لهذه القمة، التي تسبق قمة أخرى نارية بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي لتحديد الطرف الثاني في النهائي.

بات تشيلسي أول نادٍ أوروبي يبلغ نصف نهائي البطولة الجديدة، بعد مسيرة قوية بدأها في دور الـ16 بتفوقه على بنفيكا البرتغالي (4-1)، ثم فوزه على بالميراس البرازيلي (2-1) في ربع النهائي.

وفي دور المجموعات، فاز البلوز على لوس أنجلوس الأمريكي (2-0) والترجي التونسي (3-0)، قبل أن يتعثر أمام فلامنجو البرازيلي (1-3).

وسيغيب عن الفريق في مباراة اليوم الثنائي ليفي كولويل وويليام ديلاب للإيقاف، بينما يُعوّل المدرب على النجم كول بالمر، الذي استعاد حاسته التهديفية وسجل أول أهدافه من اللعب المفتوح منذ أكثر من خمسة أشهر.

 فلومينينسي.. لا هزيمة حتى الآن

من جانبه، يدخل فلومينينسي المباراة بثقة، بعد أن حقق فوزًا مهمًا في ربع النهائي على الهلال السعودي (2-1)، سبقه بانتصار تاريخي على إنتر ميلان الإيطالي (2-0) في دور الـ16.

وفي دور المجموعات، خاض الفريق ثلاث مباريات؛ تعادل سلبيًا مع صن داونز الجنوب أفريقي وبوروسيا دورتموند الألماني، بينما حقق فوزًا عريضًا على أولسان الكوري الجنوبي (4-1).

 الفائز على موعد مع النهائي الكبير

الفريق الذي سيحسم بطاقة العبور من هذه المواجهة، سيتأهل إلى المباراة النهائية التي تُقام يوم 13 يوليو الجاري على نفس الملعب "ميتلايف"، في نهائي يُتوقع أن يكون الأضخم في تاريخ البطولة.

فلومينينسي تشيلسي كأس العالم للأندية

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