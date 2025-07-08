أمير هشام: الأهلي لازال يطمح لحسم المزيد من الصفقات

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن صفقات النادي الأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام: "النادي الأهلي حسم ملف المدافع الشاب ياسين مرعي مقابل 30 مليون جنيه لنادي فاركو".

وأضاف أمير هشام:"فاركو سيحصل على دفعة 10 مليون جنيه بشكل رسمي فور توقيع العقود، بينما يحصل على 20 مليون جنيه على عشرة أشهر، بواقع مليوني جنيه كل شهر".

وأختتم :"الأهلي لازال يطمح لحسم مزيد من الصفقات، ومنهم محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا، وأيضا ينتظر موقف وسام أبوعلي، وحال احترافه في الخارج سيتم التوجه نحو التفاوض بقوة مع مصطفى محمد".