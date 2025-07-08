صفقة تبادلية مع سيراميكا كليوباترا.. الأهلي يفكر في ملف الظهير الأيسر

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجاة بشأن الظهير الأيسر للأهلي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"هناك مقترح داخل النادي الأهلي بانتقال كريم الدبيس لصفوف سيراميكا كليوباترا مع شراء محمد شكري من سيراميكا كليوباترا، وأيضا توفيق محمد لاعب بتروجت".

وأكمل أمير هشام :"مسئولي بتروجت حتى الآن لديهم رغبة في بقاء توفيق محمد، ونفس الأمر بالنسبة لـ حامد حمدان".

واختتم :"الأهلي يفكر بقوة في ملف الظهير الأيسر، ومن الوارد ضم شكري وتوفيق لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم الجديد.، ومن الوارد ضم شكري وتوفيق لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم الجديد".