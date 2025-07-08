نيجيريا.. مقـ.ـتل 40 عنصرا من مجموعة الدفاع الذاتي

لقي 40 عضوا على الأقل في مجموعة الدفاع الذاتي مصرعهم إثر الهجوم على بلدة كوكاوا في وسط نيجيريا، جرت خلاله مواجهات واشتباكات.

وبحسب تصريحات المسؤول عن الصليب الأحمر في ولاية بلاتو، نور الدين حسين ماغاجي، فإن المئات من عناصر مجموعة الدفاع الذاتي علقوا في فخّ الأحد ببلدة كوكاوا.



ويشار الي ان الهجوم وقع بينما كان الرجال يتجمّعون بعد اشتباكات أودت بحياة عشرة أشخاص من العناصر المسلّحين في بلدة مجاورة، وفق أحد السكان.

ومن ناحية أخرى، قُتل تسعة أشخاص وأصيب أربعة آخرون بجروح، الأحد، في هجوم مسلح شنّه عناصر يُشتبه بانتمائهم إلى جماعة بوكو حرام المتطرفة، استهدف منطقة مالام فاتوري الواقعة في ولاية بورنو، شمال شرق نيجيريا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الليبية «وال».

وذكر حاكم ولاية بورنو البروفيسور باباغانا زولوم، في تصريحات صحفية، بأن الهجوم وقع في وقت لم يُحدد بعد، مشيرًا إلى أن قوات الأمن باشرت عمليات تمشيط واسعة في المنطقة، لتعقّب المهاجمين وتقديمهم إلى العدالة.