وفاة بيتر روفاي أسطورة نيجيريا عن عمر يناهز 61 عاما

توفي بيتر روفاي، أسطورة حراسة المرمى في نيجيريا، ، عن عمر يناهز 61 عاما.

يُعرف روفاي باسم دودومايانا، وكان يُنظر إليه باعتباره أحد أفضل حراس المرمى الذين أنتجتهم نيجيريا على الإطلاق.

على مدى مسيرة مهنية امتدت لعقدين من الزمن، لعب بشكل احترافي في بلجيكا وهولندا والبرتغال وإسبانيا.

كما مثل نيجيريا في بطولتي كأس العالم لكرة القدم وبطولتي كأس الأمم الأفريقية.

وتأتي وفاة روفاي في نفس اليوم الذي ينعى فيه عالم كرة القدم رحيل مهاجم ليفربول ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سيارة في إسبانيا في وقت سابق، إلى جانب شقيقه.