الزمالك يطلب من حسام عبدالمجيد حسم موقفه من التجديد أو الرحيل

طلب مسؤولو نادي الزمالك من مدافع الفريق الأول حسام عبدالمجيد، حسم موقفه النهائي من تجديد عقده مع القلعة البيضاء، في ظل رغبة الإدارة في إغلاق هذا الملف سريعًا، ضمن خطة واضحة لإنهاء عدد من الملفات المتعلقة بتجديد العقود وتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لمصادر داخل النادي، فإن إدارة الزمالك أمهلت اللاعب فترة قصيرة لاتخاذ قراره النهائي، سواء بالموافقة على الاستمرار وتجديد عقده، أو إعلان رغبته في الرحيل حال وجود عروض رسمية تتناسب مع مصلحة اللاعب والنادي على حد سواء.

ويأتي تحرك الزمالك في ظل تكهنات متصاعدة حول اقتراب عبدالمجيد من مغادرة الفريق، خاصة مع إعلان اللاعب نفسه في وقت سابق عن رغبته في خوض تجربة احترافية في أوروبا، حيث تلقى مؤخرًا عدة عروض من أندية في روسيا وبلجيكا والمكسيك، فيما يُعد العرض الروسي هو الأقوى من حيث الجدية والمقابل المالي.

وفي الوقت ذاته، لم يُبدِ حسام عبدالمجيد رغبة واضحة في الاستمرار داخل جدران ميت عقبة، ما دفع الإدارة إلى التعامل مع الملف بحسم، مطالبة اللاعب بتحديد موقفه حتى يتمكن النادي من تجهيز بدائل فنية في مركز قلب الدفاع، تحسبًا لرحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد مصدر مسؤول بالنادي أن الزمالك لن يمانع رحيل عبدالمجيد حال تقدم نادٍ أوروبي بعرض رسمي مناسب، يعكس القيمة الحقيقية للاعب ويفيد النادي ماليًا، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد تحركات شاملة لتدعيم الفريق، وبناء قائمة قادرة على المنافسة محليًا وقاريًا.

ومن المنتظر أن يُحسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل رغبة الإدارة الفنية بقيادة المدير الفني في تحديد شكل الفريق مبكرًا قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.