الحزب العربي الناصري يعقد مؤتمره العام بنقابة التطبيقيين بعد غد

يعقد الحزب العربي الديمقراطي الناصري، مؤتمره العام بمبنى نقابة التطبقيين بالعباسية يوم بعد غد الجمعة بقيادة الدكتور محمد أبو العلا رضوان القائم بأعمال رئيس الحزب طبقاً لقرار لجنة الأحزاب السياسية بتاريخ ١٤/ ٩/ ۲۰۲۰.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد ابوالعلا رئيس الحزب الناصرى قال في تصريحات سابقة له إن ما فعله الزعيم جمال عبد الناصر من اجل شعبه يمثل الإعجاز ويشهد علينا صورته التى مازالت ترفع كرمزية للتحرر الوطنى فى كل ميادين الحرية من دول العالم .

وأشار إلى ان الزعيم جمال عبدالناصر كان همه الأول الطبقة العمالية الكادحة وصغار الفلاحين فهى التى استحوذت على جل تفكيره فكان القطاع العام بضخامته والإصلاح الزراعي بعظمته والعدالة الاجتماعية فى ابهى صوره،بالإضافة إلى التنمية التى بداها باستصلاح الأراضي الزراعية وبناء المصانع العملاق والسد العالى وتاميم قناة السويس وهو ما يتشابه اليوم مع ما تفعله الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى تنهج النهج التنموى لاستكمال مسيرة ناصر فى الارتقاء بالمستوى الخدمى للنهوض بالشعب المصرى.

وأضاف: وها نحن نرى مشروع تكافل وكرامة الذي يجوب كل قرى مصر ليطور بنيتها الأساسية ناهيك عن مشاريع الإسكان الاجتماعى العملاقة وشبكة الطرق القوية التى ربطت شرق البلاد بغربها من اجل تسهيل حركة التنمية الزراعية والصناعية أمام المستثمرين.

وأكد الدكتور أبو العلا على ان الأحزاب السياسية جزء من النظام المصرى ونحن ايضا كناصريين داعمين لجهود الدولة المصرية فى شتى المجالات حتى وإن كان لنا رؤية في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لكننا نتفهم الظرف التاريخى الذى تمر به البلاد وما يحاك بها من مؤامرات خارجية من اجل النيل من وحدتنا واستقرار أمننا الذى هو فى الاساس من أمن وطننا العربي من المحيط للخليج.