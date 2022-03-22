عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية تفعيل ملف BGMI 90 FPS في ببجي على هاتفك

كيفية تفعيل ملف 90
كيفية تفعيل ملف 90 فريم BGMI 90 FPS في ببجي على هاتفك

هناك عدد معين من الهواتف الذكية التى تدعم لعبة ببجي BGMI 90 FPS، حيث يدعمها عدد من هواتف سامسونج وكذلك وان بلس وشاومى وغيرها، ولكن هناك عدد من الهواتف التى لا تدعمها والتى تتطلب إجراءً للدخول عليها.

وبحسب موقع Hindustan Times، فإن هناك عددا من الخطوات التى يمكن من خلالها فتح وتفعيل ملف ٩٠ فريم BGMI 90 FPS على الهواتف التى تدعمها، وذلك من خلال الآتي:

اعرف كيفية تحميل وتثبيت لعبة PAC-MAN على جهاز الكمبيوتر

تسريبات تكشف ملامح الشخصيات الأكثر سرية والجدران المخفية في لعبة Elden Ring| فيديو

- ادخل على إعدادات اللعبة ثم ادخل على قسم الجرافيك الخاص باللعبة.

- ستجد ملف ٩٠ فريم BGMI 90 FPS إلى جانب خيار extreme.

- اضغط على ملف ٩٠ فريم BGMI 90 FPS وقم بتفعيله ثم قم بالبدء في لعب  اللعبة.

 

طريقة أخرى

ويمكن تفعيل ملف ٩٠ فريم BGMI 90 FPS  من خلال تحميل تطبيق ZArchiver أو RAR أو ES File Explorer، حيث يساعد هذا التطبيق في فك ضغط الملف.

BGMI / BATTLEGROUNDS MOBILE ملف تكوين 90 إطارًا في الثانية
في البداية تحتاج إلى تنزيل ملف التكوين من خلال BGMI / BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA، ثم افتح ZArchiver أو ES File Explore، وبعد الفتح، قم بتنزيل موقع الملف وفك ضغط الملف.

بعد فك الضغط، انسخ المجلد "المحفوظ" من مجلد Unzip.

انتقل إلى Android / Date / com.pubg.imobile.

قم بنسخ "files" Folder وPast The files "Folder، وإذا حصلت على أي نافذة منبثقة، فما عليك سوى النقر فوق الزر "استبدال".

بعد استبدال كل الملفات بملف جديد، أغلق جميع التطبيقات من التطبيقات الحديثة.

افتح الآن لعبة  BGMI.

لاحظ أنه: يجب أن تحصل على 90 إطارًا في الثانية بعد اكتمال جميع العمليات، حيث يمكنك التحقق من جهازك FPS Metar وستتمكن من رؤية 90 إطارًا في الثانية قيد التشغيل، ليمكنك الللعب بسهولة.

وهناك عدد من الهواتف الشهيرة التى تدعم ملف ٩٠ فريم BGMI 90 FPS، منها  هاتف وان بلس OnePlus 9 Pro وهاتف سامسونج Samsung Galaxy S21 وهاتف شاومى Xiaomi Poco X3 Pro وهاتف أوبو Oppo reno 3 pro.

 

لعبة ببجى ببجي BGMI 90 FPS ملف ٩٠ فريم BGMI 90 FPS الهواتف الذكية هواتف ٩٠ فريم BGMI 90 FPS

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

قرارات حكومية جديدة لتخفيف أعباء التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

سعر الدولار في البنوك اليوم 22-3-2022

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بحد أدنى 300 جنيه شهريا.. تفاصيل زيادة مرتبات الموظفين الشهر المقبل

ترشيحاتنا

طارق الشيخ يتعرض لوعكة صحية ويطلب الدعاء

التموين: غرامة تصل لـ5 ملايين جنيه لعدم تحديد سعر رغيف الخبز

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

ننشر تفاصيل محاكمة فتاة التيك توك حنين حسام في قضية الإتجار بالبشر

صقيع حاد.. الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس

وزيرة التخطيط: نستهدف تحسين جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

لا جثث ركاب ولا ناجين.. شاهد لقطات صادمة للطائرة المنكوبة بـ الصين

شاهد.. مدرب يوجا عمره 125 عاما ينحني لرئيس وزراء الهند|فيديو

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

فيديو

بلقيس فتحى تستعد لطرح 4 أغانى من ألبومها

تعرف على اختصاصات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.. فيديو جراف

بحضور رئيس هيئة الإستخبارات العسكرية| القوات المسلحة تنظم فعاليات المنتدى المصرى البريطانى لمكافحة الإرهاب

من هي نور الغندور بطلة المسلسل الخليجي من شارع الهرم .. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ