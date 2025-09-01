قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

نادي الفتح حسم الأمر.. هل يرحل جوميز عن الفريق لتدريب الأهلي؟

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز
أحمد أيمن

لا يزال البحث عن اسم مدرب الأهلي الجديد، مستمرا، خاصة بعد إقالة الأسباني خوسيه ريبيرو، بعد الهزيمة بثنائية أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري لموسمه الجاري 2025-2026.

ترددت أنباء خلال الساعات القليلة الأخيرة، حول تفاوض مسؤولي النادي الأهلي، مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي والزمالك السابق لتولي القيادة الفنية خلفًا لريبيرو.. فما حقيقة الأمر؟

رحيل جوميز عن الزمالك 

جوزيه جوميز من أبرز المدربين الأجانب الذين حققوا نجاحا ملحوظا مع الزمالك قبل أن يرحل بشكل مفاجئ خلال الموسم الماضي ويتولى تدريب فريق الفتح السعودي.

وتعاقد نادي الزمالك مع جوميز يوم 1 فبراير 2024، وكان عقده مستمرا مع الفارس الأبيض حتى 30 يونيو 2025، إلا أنه قرر الرحيل قبل نهاية مدته.

في ديسمبر الماضي، تقدم جوميز بطلب رسمي لإدارة نادي الزمالك يطلب فيه فسخ تعاقده، مستندًا إلى تلقيه عروضًا مغرية من الخارج؛ أبرزها من نادي الفتح السعودي.

ورغم المحاولات المستمرة من جانب إدارة الزمالك لإقناعه بالبقاء، إلا أن المدرب أصر على قراره، مبررًا ذلك بعدم تلبية النادي لعدد من طلباته الفنية والإدارية، بجانب المستحقات المالية المتأخرة.

وفيما يلي أرقام جوزيه جوميز مع الزمالك:

عدد المباريات: 47 لقاء

فوز: 27 مباراة

تعادل: 9 لقاءات

هزيمة: 11 مواجهة

سجل لاعبو الزمالك: 91 هدفا

استقبلت شباكه: 64 هدفا

عدد الألقاب: لقبين “الكونفدرالية، والسوبر الأفريقي”

جوزيه جوميز مع الفتح السعودي 

نجحت إدارة نادي الفتح السعودي في الاتفاق مع جوزيه جوميز لتولي القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الماضي، مع وجود بند يمنح النادي السعودي أفضلية التجديد لموسم إضافي.

وجاء هذا التعاقد في وقت يعاني فيه الفتح من أزمة نتائج؛ إذ كان يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط فقط بعد مرور 13 جولة.

بالإضافة إلى خروجه المبكر من كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته أمام الجبلين، أحد أندية دوري الدرجة الأولى، بنتيجة 2-0.

ونجح مدرب الزمالك السابق في قيادة الفتح للبقاء في الدوري السعودي بعدما استلمه متذيلا لجدول الترتيب، حيث احتل الفتح المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة.

 هل يتولى جوميز تدريب الأهلي؟

حسم نادي الفتح السعودي، مصير المدرب البرتغالي، حيث نجح في تجديد تعاقد جوميز للموسم الحالي مقابل 2 مليون دولار مع وجود بند يسمح بتجديد التعاقد لموسم آخر.

وبحسب تصريحات محمد الضيف، مدير المركز الإعلامي لنادي الفتح، فإن جوميز مستمر مع الفريق وما تردد عن رحيله لتدريب الأهلي لا يتجاوز كونه مجرد شائعات متكررة، مشددًا على أن جوميز مستمر في منصبه بشكل طبيعي، ولا توجد أي نية لرحيله في الوقت الحالي».

جدير بالذكر أن الأهلي قد خسر مواجهته أمام نظيره بيراميدز بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد السلام الدولي، ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوزيه جوميز الأهلي مدرب الأهلي الجديد من هو مدرب الأهلي الجديد مباراة الأهلى وبيراميدز

