مصر والسنغال في موقعة الحسم.. فتح الاستاد من 2 ظهرا حتى7 مساء

كشف العميد محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالشركة المسئولة عن تأمين مباراة مصر والسنغال، تفاصيل الإجراءات الخاصة بمباراة مصر والسنغال المقرر لها الجمعة المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن بوابة آل رشدان للاستاد ستكون مخصصة لدخول المقصورة الرئيسة وكبار الزوار، أما البوابة الشرقية للاستاد وهي بوابة يوسف عباس فستكون مخصصة لدخول الدرجة الثانية الموحدة، و الصحفيين والإعلاميين بوابة صلاح سالم ستكون مخصصة للدرجة الثالثة شمال وبوابة الأتوستراد مخصصة للدرجة ثالثة يمين، لافتا إلى أنه سيتم فتح الأبواب بداية من الساعة الثانية بعد صلاة الجمعة ويتم غلق الباب الساعة 7 مساءً.



وأوضح محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالشركة المسئولة عن تأمين مباراة مصر والسودان، أن المجموعة التي تؤمن المباراة المقبلة يوم الجمعة مدربة جيدًا حيث كانت مسئولة عن تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 .

واختتم محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالشركة المسئولة عن تأمين مباراة مصر والسودان، أن هناك مجموعة مدربة لتأمين نفق اللاعبين وكل اللاعبين في المنتخبين سواسية في درجة التأمين.