الغرفة التجارية بالجيزة: التزام مخابز الفينو والسياحي بالتسعيرة الجديدة

أشادت الغرفة التجارية بالجيزة بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تسعير الخبز السياحي 72 والافرنجي والفينو وذلك في إطار الخطوات التي اتخذتها الدولة بشأن ضبط الأسواق في ظل التداعيات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه فور صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتسعيرة الإجبارية للخبز السياحي، تم التنسيق مع شعبة أصحاب المخابز بالجيزة على ضرورة أن تلتزم جميع المخابز بالقرار والتسعيرة الرسمية، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الغرفة يتابع بشكل دوري حالة السوق بالتنسيق مع الشعب الرسمية بالغرفة .

وأشار إمبابي إلى أن الأسعار الرسمية للخبز السياحي 72 ، سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.

وأضاف إمبابي أن شعبة أصحاب المخابز بالغرفة أكدت على إلتزام جميع المخابز التابعة للغرفة بالتسعيرة الالزامية الجديدة.

وعلى جانب أخر أكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أن الغرفة جهزت لافتتاح ٧ معارض "أهلا رمضان" في أحياء ومدن محافظة الجيزة وترتيبهم كالتالى، مدينة الجيزة بها المعرض الرئيسي والذي سيقوم بإفتتاحه اليوم الأربعاء وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وذلك بشارع فيصل بالهرم وبمساحة ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى معرض بحي المنيب ، وبالنسبة لجنوب الجيزة، فأشار إلى إقامة ثلاثة معارض بالبدرشين والعياط والصف ، بالإضافة إلى معرضين بشمال الجيزة في الوراق وأوسيم، وستتضمن هذه المعارض تخفيضات تصل إلى ٣٠ ٪؜ على جميع المنتجات وذلك بمشاركة أكثر من ٢٠٠ عارض في جميع المنتجات وذلك لمدة ١٥ يوما.