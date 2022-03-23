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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات رابعة ابتدائي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تلقت الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، تعليمات عاجلة بمناسبة قرب امتحانات الصف الرابع الابتدائي

حيث تم التنبيه على مديري المراحل التعليمية ، بمنع الإجازات الاعتيادية لجميع الموجهين والمعلمين في المرحلة الابتدائية.

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كما تم التشديد على مديري التعليم الابتدائي، والموجهين بتجهيز امتحانات الصف الرابع الابتدائي، طبقاً للتعليمات الواردة للكتاب الدوري رقم 5 في 7 مارس الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لإجراء أي تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل.

ومن المقرر، أن يتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس 

السبت 2 ابريل 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية
الاحد 3 ابريل 2022 : علوم - مهارات مهنية
الاثنين 4 ابريل 2022 : دراسات - ICT
الثلاثاء 5 ابريل 2022 : اللغة الانجليزية
الاربعاء 6 ابريل 2022 : الرياضيات

كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي من يوم الأحد 8 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 12 مايو 2022، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بنهاية العام

الاحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية
الاثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنية
الثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICT
الاربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الانجليزية
الخميس 12 مايو 2022 : الرياضيات

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