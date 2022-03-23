تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات رابعة ابتدائي

تلقت الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، تعليمات عاجلة بمناسبة قرب امتحانات الصف الرابع الابتدائي.
حيث تم التنبيه على مديري المراحل التعليمية ، بمنع الإجازات الاعتيادية لجميع الموجهين والمعلمين في المرحلة الابتدائية.
كما تم التشديد على مديري التعليم الابتدائي، والموجهين بتجهيز امتحانات الصف الرابع الابتدائي، طبقاً للتعليمات الواردة للكتاب الدوري رقم 5 في 7 مارس الجاري.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لإجراء أي تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل.
ومن المقرر، أن يتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس
السبت 2 ابريل 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية
الاحد 3 ابريل 2022 : علوم - مهارات مهنية
الاثنين 4 ابريل 2022 : دراسات - ICT
الثلاثاء 5 ابريل 2022 : اللغة الانجليزية
الاربعاء 6 ابريل 2022 : الرياضيات
كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي من يوم الأحد 8 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 12 مايو 2022، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بنهاية العام
الاحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية
الاثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنية
الثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICT
الاربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الانجليزية
الخميس 12 مايو 2022 : الرياضيات