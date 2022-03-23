تعليمات عاجلة للإدارات التعليمية استعدادا لامتحانات رابعة ابتدائي

تلقت الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، تعليمات عاجلة بمناسبة قرب امتحانات الصف الرابع الابتدائي.

حيث تم التنبيه على مديري المراحل التعليمية ، بمنع الإجازات الاعتيادية لجميع الموجهين والمعلمين في المرحلة الابتدائية.

كما تم التشديد على مديري التعليم الابتدائي، والموجهين بتجهيز امتحانات الصف الرابع الابتدائي، طبقاً للتعليمات الواردة للكتاب الدوري رقم 5 في 7 مارس الجاري.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا صحة لإجراء أي تعديلات على جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2021/2022.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للجداول المعلنة من قبل الوزارة دون أي تعديل.

ومن المقرر، أن يتم عقد امتحانات شهري فبراير ومارس لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي ، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، على أن تقتصر الأسئلة على المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي لشهري فبراير ومارس

السبت 2 ابريل 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية

الاحد 3 ابريل 2022 : علوم - مهارات مهنية

الاثنين 4 ابريل 2022 : دراسات - ICT

الثلاثاء 5 ابريل 2022 : اللغة الانجليزية

الاربعاء 6 ابريل 2022 : الرياضيات

كما ستعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لتلاميذ الصف الرابع الابتدائي من يوم الأحد 8 مايو 2022، وتستمر حتى الخميس 12 مايو 2022، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الخاصة بنهاية العام

الاحد 8 مايو 2022 : اللغة العربية - التربية الدينية

الاثنين 9 مايو 2022 : علوم - مهارات مهنية

الثلاثاء 10 مايو 2022 : دراسات - ICT

الاربعاء 11 مايو 2022 : اللغة الانجليزية

الخميس 12 مايو 2022 : الرياضيات