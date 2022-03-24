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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رئيس الدستورية يشكر الاتحاد العربي لاختياره أمينًا عامًا

المستشار بولس فهمى
المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية

القى المستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية كلمة فى اجتماع الجمعيه العامة للمحاكم الدستورية العربية، وشكر جميع أعضاء المحكمة على ثقتهم فى ترشيحات المحكمة الدستورية المصرية.

كما وجه رئيس المحكمة الدستورية الشكر لاعضاء الاتحاد المحاكم الدستورية العربية للتصويت باختياره أمينا عاما للاتحاد، خلفا للمستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق  الذى وفته المنية الشهر الماضى.

وعرض المستشار عبدالعزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية الأمين العام المساعد للاتحاد كلمته  وعرض فيها خطة الامانة العامة الجديدة لتطوير العمل بالاتحاد فى الفترة القادمة.

واكد المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة المتحدث الرسمى باسمها ان الجمعية عقدت اجتماعها اليوم برئاسة المستشار هشام التل رئيس المحكمة الدستورية الاردنية .

وقال أن المستشار التل رئيس الدورة الحالية، بدأ اجتماع الجمعية بقرأة الفاتحة على روح المستشار سعيد مرعى رئيس المحكمة الدستورية السابق امين عام الاتحاد السابق.

ثم طالب المستشار التل من جميع الدول الاعضاء التصويت على الترشيح المقدم من المحكمة الدستورية المصرية باختيار المستشار بولس امينا عاما للاتحاد خلفا للمستشار سعير مرعى.

واشار المستشار شبل انه تم ترشيح المستشار عبد العزيز سالمان امينا عاما مساعدا، وقد وافق جميع اعضاء الاتحاد على الترشيح، وبعدها القى المستشار بولس كلمة يشكر فيها الاعضاء على ثقتهم فى ترشيحات المحكمة الدستورية العليا.

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