برلمانية: حضور الرئيس حفل تكريم المرأة المصرية كل عام تقديرًا لدورها

حققت المكاسب لصالحها وتمكينها

أكدت النائبة سمر سالم عضو مجلس النواب عن حزب المؤتمر خلال حضورها حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022 والذى أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع حرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.



ونوهت " سمر" إلي أن المرأة المصرية قد حققت منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.