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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة الاسكندرية تستعد لتطعيم 838929 ضد شلل الأطفال

نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية خلال الاجتماع

عقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الاسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان علي مستوي الجمهورية، والمقرر إنطلاقها خلال الفترة من 27 حتي 30 مارس الجاري، وتستهدف تقوية مناعة أطفالنا من عمر يوم وحتى 5 سنوات.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية،  والقيادات الدينية وجميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة.

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة تكثيف حملات التوعية بأهمية تطعيم شلل الأطفال خاصة في القري والأماكن النائية، مشيرة إلى حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من تلك الحملة التي تأتي في إطار رؤية الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال وتوفير صحة وحياة أفضل لأطفالنا.

ووجهت عازر مسئولي مديرية الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومى والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات فورا. 
كما حثت المواطنين للمشاركة معا جنبا إلى جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والأباء لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال.

من جانبه؛ أوضح الدكتور أيمن حليم، أن الحملة تستهدف تطعيم 838929 طفل ، بعدد 2109 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة، وتبلغ الفرق المتحركة 1523 والثابتة 586 وتتواجد بجميع المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية. وكذلك فرق متحركة تجوب المنازل، وبجوار المساجد والكنائس والنوادي ومواقف السيارات والأتوبيسات ودور رياض الأطفال، وجميع أماكن التجمعات.

الاسكندرية وزارة الصحة وزارة الصحة والسكان مديرية الصحة محافظ الاسكندرية الوحدات الصحية شلل الاطفال

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