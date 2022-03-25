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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بانخفاض 30%.. غرفة الفيوم: توفر السلع يزيد الإقبال على معرض أهلا رمضان

صدى البلد

أكد مجدى جاب الله رئيس غرفة الفيوم التجارية انه فى الاسبوع الاول من معارض اهلا رمضان بمحافظة الفيوم لاحظ نموا بحركة الشراء فى أروقة المعارض الـ١٧ "اهلا رمضان" التى تنظمها الغرفة التجارية بالاشتراك مع المحافظة وتحت رعاية وإشراف مديرية التموين والصحة والتجارة. 

واضاف جاب الله فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " استقرار غالبية أسعار البقوليات والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش والمكسرات والبلح.

وقال جاب الله ان جميع العارضين ملتزمين بالاتفاق المبرم مع الغرفة والمحافظة بالبيع بأقل من الأسواق ب٣٠%،  مناشدا المواطن عدم التزاحم داخل المعارض المنتشرة فى المحافظة نظرا لتوافر مختلف السلع والمنتجات طوال فترة المعارض حتى نهاية ايام الشهر الفضيل .

واضاف مجدى انه يتم تعويض اى نقص ناتج عن عملية البيع يوميا، مطالبا المواطن عدم اللجوء للتخزين او شراء كميات أكبر من الاحتياجات خصوصا أن جميع السلع متوافرة وإتاحة الفرصة للجميع تلبية حاجة مختلف الاسر من الأساسيات مع قرب حلول الشهر الفضيل .

أسعار السلع

ومن واقع الرصد الميدانى لمعارض اهلا رمضان بالفيوم تبين أن سعر الارز ٨ جنيهات، والسكر ١٠جنيهات والزيت ٢٨ جنيها للتر و٥ كيلو مكرونة بـ53 جنيا، والبلح من٢٥ الى 40 جنيها، والزبيب ٧٥ جنيها والمشمشية١٩٠جنيها وقمر الدين ١٢جنيها، والسمن النباتى من ٢٥ إلى ٢٧ جنيها واللحوم ١٦٠ جنيها والبيض المزارع  من ٥٤ الى ٥٨ جنيها.

مديرية التموين محافظة الفيوم الدواجن التموين الغرفة التجارية السلع الغذائية

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