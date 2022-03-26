آخر مرافعات رجائي عطية..الحكم على 11 محاميا بتهمة التجمهر ومقاومة السلطات غدا

قررت الدائرة 12 امبابة بمحكمة جنايات الجيزة الحكم على 11 محاميا بتهمة بالتجمهر ومقاومة السلطات للحكم فى جلسة الغد 27 مارس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار فتحى البيومى، وعضوية المستشارين طارق خميس واحمد البطران وهانى صبرى.

يذكر أن تلك القضية هى آخر القضايا التى حضرها نقيب المحامين الراحل رجائى عطية وتعرض اثناء نظر القضية الى وعكة صحية، تم نقله خارج القاعة ليستكمل المرافعة بهاء ابو شقة قبل ان يتلقى خبر وفاة رجائى عطية داخل المحكمةبتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة الغد.





توفى رجائي عطية نقيب المحامين، صباح اليوم السبت، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.



وأعلن أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، عن وفاة نقيب المحامين أثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

