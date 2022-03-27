جامعة حلوان تقدم دورة تدريبية للعاملين عن رؤية مصر 2030

استكمالاً لسلسة البرامج التدريبية التي تنظمها إدارة التدريب بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان عبر برنامج Zoom، نظمت الإدارة دورة تدريبية لشرح رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، وإشراف الأستاذ عبد القادر يونس مدير عام الإدارة، والأستاذة رانيا عبد الوهاب مدير إدارة التدريب، وقام بتنسيق فعاليات الدورة الأستاذ مدحت محمد جابر مسئول التدريب عن بعد بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة، وحاضر بالدورة التدريبية الأستاذة الدكتورة منال خير الأستاذ بكلية التربية.

وتضمنت الدورة التدريبية عرض رؤية مصر ٢٠٣٠ وكيفية الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والعدالة الاجتماعية والاندماج الاجتماعي والمشاركة، دور الاقتصاد التنافسي المتنوع ، المعرفة والابتكار والبحث العلمي ، وضع نظام بيئي متكامل ومستدام داخل الرؤية ، حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، السلام والأمن المصري، تعزيز الريادة المصرية.\

كما تضمنت عرض هدف استراتيجية التنمية المستدامة لتعظيم الاستفادة من إمكانيات مصر وميزاتها التنافسية والعمل على إعادة إحياء دورها التاريخي في ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

كما اشتملت المحاضرة على مراحل إعداد الرؤية من مرحلة التوجيهات الرئيسية ، وعرض المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة في رؤية مصر ٢٠٣٠ في مجالات الطاقة والتعليم ، والابتكار والبحث العلمي، الصحة، والثقافة، والعدالة الإجتماعية، البيئة ، التنمية العمرانية، الأمن القومي، والسياسة الخارجية، والسياسة الداخلية،وعرض مرحلة إعداد الاستراتيجيات والخطط الفرعية.

جامعة حلوان تقدم دورة تدريبية للعاملين عن رؤية مصر ٢٠٣٠

جامعة حلوان تقدم دورة تدريبية للعاملين عن رؤية مصر ٢٠٣٠ (1)

جامعة حلوان تقدم دورة تدريبية للعاملين عن رؤية مصر ٢٠٣٠ (2)

جامعة حلوان تقدم دورة تدريبية للعاملين عن رؤية مصر ٢٠٣٠ (3)

جامعة حلوان تقدم دورة تدريبية للعاملين عن رؤية مصر ٢٠٣٠ (4)

جامعة حلوان تقدم دورة تدريبية للعاملين عن رؤية مصر ٢٠٣٠ (5)

جامعة حلوان تقدم دورة تدريبية للعاملين عن رؤية مصر ٢٠٣٠ (6)