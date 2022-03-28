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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تصل لـ 20 ألف جنيه .. زيادة في أسعار شانجي Q35 موديل 2022

تصل لـ 20 الف جنيه
تصل لـ 20 الف جنيه .. زيادة في اسعار شانجي Q35 موديل 2022

شهدت السيارة شانجي Q35 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية خلال الفترة الماضية، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 20 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة التي تقدم داخل السوق المصري من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية.

تصل لـ 20 الف جنيه .. زيادة في اسعار شانجي Q35 موديل 2022 

مواصفات السيارة شانجي Q35 موديل 2022 

 

تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع الأمامي للسيارة شانجي Q35 موديل 2022 عن طريق علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 4 سرعات، بينما تستمد قوتها من محرك 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 116 حصانا، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة شانجي Q35 موديل 2022 إلى 160 كيلومتر في الساعة.

تصل لـ 20 الف جنيه .. زيادة في اسعار شانجي Q35 موديل 2022 

ودعمت السيارة شانجي Q35 موديل 2022 بقاعدة عجلات طولها 3560 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4286 مم، و 1815 مم للعرض، مع ارتفاع يبلغ 1665 مم، كما تحتوي السيارة على اقطاب ثنائية على جانبية السقف، ومرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، وجنوط رياضية 17 بوصة.

تصل لـ 20 الف جنيه .. زيادة في اسعار شانجي Q35 موديل 2022 

وتضم السيارة شانجي Q35 موديل 2022 نظام صوتي وترفيهي يصل إلى 6 مكبرات صوتية، ومكيف هواء، وشاشة ملونة تعمل باللمس يبلغ قياسها 7 بوصة، ومثبت سرعة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فرش جلد، وفتحة سقف كهربائية.

 

أسعار السيارة شانجي Q35 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة 

 

وتصل القيمة السعرية للسيارة شانجي Q35 موديل 2022 بعد الزيادة الاخيرة إلى 299 ألف جنيه بدلًا من 279 ألف جنيه.

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